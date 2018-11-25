Откровения директора модельного агентства: «Девушки идут на подиум, чтобы найти папика и заработать на пластику»

ИЛЛЮЗИЯ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

У модели, как у любой женщины, два пути в жизни: удачно выйти замуж или построить карьеру. Последний вариант сейчас, откровенно сказать, не в чести - нынешняя молодежь пахать на любит. Так что идеальный сценарий для девушки - превратиться в содержанку.

Самые умные и оборотистые смогут женить на себе папика. Конкурсы красоты для них как витрина магазина. Способ показать товар лицом. И всеми остальными частями тела.

Но, чтобы попасть на подиум, одной красоты мало. Нужно пройти обучение в модельной школе - минимум год. Здесь учат правильно одеваться, ходить по подиуму, этикету и осанке. Цена вопроса - от 15 тысяч рублей в месяц. Перед подготовкой к очередному полуфиналу или финалу - еще и репетиции. За них еще 50 тысяч рублей с носа. Плюс платья, купальники, обувь - еще три раза по столько же. Выходит 300 - 400 тысяч рублей.

А многие конкурсы красоты, по сути, морковка, красивая вывеска при свете софитов. Она позволяет поддерживать иллюзию красивой жизни и то, что все по-честному. Но чаще всего, кому достанется корона, известно задолго до начала конкурса.

ТЩЕСЛАВИЕ РОДИТЕЛЕЙ - ИСТОЧНИК ДОХОДА

В школу моделей берут с пяти лет и абсолютно всех. Если есть деньги, конечно. Внешность - не главное. Говорим родителям, что ребенок перерастет, комплекция поменяется и «типаж у него точно звезды, надо лишь немного подождать».

Есть такие мамы и папы, для которых успех ребенка становится идеей фикс. Они берут кредиты, ночами не спят и пришивают блестки к платьям, а когда победа достается очередной конкурентке, слушают басни про то, что «нужно еще немного позаниматься». И бег по кругу для взрослых, которые все еще верят в сказку, повторяется заново. У кого-то тщеславие играет, у кого-то простой расчет. Мол, сейчас мое дитятко выбьется в люди, а потом будет меня содержать. Такая инвестиция в будущее. Страдают от этого дети, которые не оправдывают возложенных на них надежд.

Другая категория наших клиентов - богатые родители. У них цель - показать всем, что их принцесса самая-самая. Подчас наряды даже для местечковых конкурсов заказывают у французских кутюрье. Цена вопроса - тысячи долларов. Плюс обязательные подарки наставникам и жюри. Такие мамаши, как правило, успокаиваются после двух-трех титулов. Да и дети вырастают. А конкурсы для взрослых со всякими дефиле в купальниках - это уже немодно.

Некоторые родители готовы брать кредиты и не спать ночами, чтобы дети блистали на подиумах.Фото: Евгения ГУСЕВА

ИНСТАГРАМ ВМЕСТО ПОДИУМА

То ли я старею, то ли правда у людей вкус испортился. Ну вы сами посмотрите, какие девки в 90-е были. Породистые, кровь с молоком. Многие, кстати, из интеллигентных семей. В нулевые пошел тренд на угловатых анорексичных девочек-подростков. Сейчас у каждой должна быть изюминка. Наверное, чтобы можно было людям объяснить, почему именно ее выделили. Но разве кто-то знает по именам этих современных королев красоты? А вот Оксана Федорова и Вика Лопырева и сейчас на слуху.

Почему так происходит? С одной стороны, есть определенный демографический спад - последствие 90-х. С другой - конкурсом красоты сейчас никого не удивишь. Открой Инстаграм - там тысячи красоток в купальниках на любой вкус.

И эти девушки из соцсетей уже не мечтают о прекрасном спонсоре на белом коне. Они знают, где он водится и на что клюет. По сути, если раньше, чтобы засветиться, тебе нужно было на подиум, то теперь достаточно выкладывать фото в интернет. Приходится теперь моделей по соцсетям искать. Да и многие отказываются даже попробовать. Им это уже неинтересно.

ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ

Если говорить именно о модельной работе, хороший вариант - контракт за границей. Можно заработать тысяч 200 за три месяца. На родине все гораздо скромнее, особенно в провинции. Три часа работы на презентации стоят полторы тысячи рублей. Модельная съемка для рекламы - в среднем пять тысяч на руки. Сопровождение средней руки начальника в ресторан уже подороже - тысяч пятнадцать через агентство, а все, что сверху, - уже как договоришься. Сопроводить за границу - от 50 тысяч рублей по системе «все включено». Еще один шанс гульнуть за бугром - отправиться, скажем, в Турцию. Но, как правило, за бутерброд - то есть путевку и питание.

Эскорт - дело тонкое. Если кто-то позвонит мне с такими предложениями напрямую, пошлю куда подальше. Другое дело - проверенный человек или знакомый знакомых. Тут нюансы обсуждаются. На такие роли приглашают обычно девушку с амбициями из провинции. Ей нужно удержаться зубами за свое место под солнцем - платить за квартиру, которую она снимает напополам с такой же нищей соседкой, красиво одеваться, да та же косметика стоит денег. И, конечно, не забыть оплатить участие в моей школе и подготовке к конкурсам. Это приходится им чуть ли не каждый день как мантру повторять: «Именно этот конкурс - твой единственный шанс выбиться в люди!» Пока работает.

Сцена и свет софитов для некоторых - предел мечтаний.Фото: Иван ВИСЛОВ

ЦЕНА КОРОНЫ

Бывает и так, что конкурс красоты проводят под конкретную девушку. Любая, кто может составить ей реальную конкуренцию, выбывает, не дойдя до финала. Но такие услуги стоят дорого. А желающих платить за них с каждым годом все меньше. Общий чек - от 700 тысяч рублей для провинции, для Москвы в три-четыре раза дороже.

Есть еще один вариант - озвучивают сумму, сколько стоит корона. Ценники называют разные: российская победа - полтора миллиона рублей, международная - от двух миллионов долларов, все зависит от масштаба конкурса.

Сейчас очередь за коронами не стоит. Поэтому приходится искать кандидаток в интернете через соцсети. Но тут есть опасность наткнуться на фотошоп. И в реальности увидеть перед собой вместо худой газели каракатицу с кривыми ногами и двумя десятками килограммов лишнего веса.Хотя мы и так понизили для потенциальных красоток планку. В прямом смысле. Если раньше стандартом для любого всероссийского конкурса был рост не меньше 175 сантиметров, то теперь берут и гораздо ниже. Хотя еще недавно этот критерий был ключевым: не дотягивающих даже полсантиметра коротышек просто рубили на корню.

То же касалось и пластики. В свое время на нее было табу. А что теперь? Индустрия красоты за деньги разрослась до небывалых размеров. Филеры, скулы, сделанную грудь или губы-вареники не спрячешь, сколько бы девочка ни рассказывала, что у нее все натуральное. Некоторые даже ребра себе убирают, чтобы сделать осиную талию. Они берут кредиты, ложатся под нож хирурга, а в конечном итоге корону получит тот, кто готов за нее заплатить.

МЕЛКИЕ КОНКУРСЫ УБИВАЮТ КРУПНЫЕ

Ну и, пожалуй, последний момент - сейчас такое количество мелких конкурсов, что теряется ценность крупных. Бывает так, что их цель - собрать больше 50 человек. Это всякие там «для тех, кто замужем» или «лучший по профессии». Цель простая - срубить вступительный взнос за организацию и аренду - скажем 20 - 30 тысяч с каждой. Снять второсортный ресторан, ночной клуб или Дом культуры. Всех одеть в купальники, вывести в вечернем платье, содрать за съемку видеовизитки и поехать в другой город. Там схема будет такой же. В качестве приза - лента с золотыми буквами, пластиковая корона, цветы, набор бюджетной косметики и второсортный жемчуг от ювелирного бренда. Выгодно - не то слово. И, знаете, неблагодарных тут нет. Дамы на полном серьезе говорят: «Какое счастье, что мы попали на эту сцену!» А потом возвращаются в свои офисы или к кастрюлям с борщами.