Начали больше пить и курить: Ростовская область выбыла из списка трезвых регионов России и оказалась среди самых дымящих

Если прежде, в 2017-м, когда Ростовская область была 6-й в рейтинге, впереди донского региона находились традиционные лидеры списка Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Белгородская область, то теперь к ним приблизились, отодвинув Ростовскую область за пределы ТОП-10, Тюменская область, Ставропольский край, Волгоградская область и Калмыкия.

В числе аутсайдеров — Чукотка (последнее место), Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область, Коми, Карелия, Камчатка, Кировская и Владимирская области.

КАК СЧИТАЛИ

Этот рейтинг составляется уже четвертый год подряд, и уже во второй раз при расчетах учитывается не только объемы продаж пива и водки, но вообще все основные виды алкогольной продукции. А это - двенадцать позиций: водка, ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта до 25% и свыше 25%, коньяк и коньячные напитки, вина и натуральные, и игристые (шампанские), и ликерные, и фруктовые, и винные напитки — как без добавления этилового спирта, так и с добавлением, пиво и напитки на его основе, плюс сидр, пуаре и медовуха.

- В качестве основы для составления рейтинга были выбраны наиболее важные критерии оценки степени трезвости регионов и связанной с ней социальной напряженностью, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» аналитики проекта «Трезвая Россия». - Использовались следующие шесть критериев: во-первых, число умерших от отравления алкоголем, во-вторых, численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы», в-третьих, число преступлений, совершенных лицами, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в-четвертых, региональный объем всей проданной алкогольной продукции (в литрах чистого спирта), в-пятых, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя, и, наконец, в-шестых, сила регионального антиалкогольного законодательства (количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции).

Соответственно, итоговый балл для каждого региона исчислялся по сумме занятых им мест по каждому из шести базовых критериев. Самые благополучные, таким образом,

Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). В таблице для каждого региона представлен итоговый балл, который и определил положение субъекта Российской Федерации в «Рейтинге Трезвости Регионов». Чем меньше балл, – тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место.

СИТУАЦИЯ С ПЬЯНСТВОМ И АЛКОГОЛЕМ НА ДОНУ

По официальным данным регионального департаменте потребительского рынка за десять месяцев 2018 года, объем поставок алкогольной продукции (правда, без учета пива и пивных напитков) в розничную торговую сеть региона сократился на 3,5 процента (в сравнении с 2017-м) и составил 3,3 млн декалитров.

При этом объем поставок алкогольной продукции на душу населения (тоже без пива) также снизился на 0,3 литра — до 7,7 литра на душу населения.

Согласно информации, предоставленной Генпрокуратурой РФ, с начала года в Ростовской области зарегистрированы 5,1 тысячи преступлений, совершенных в состоянии алкгольного опьянения, из которых были раскрыты 179, относящихся к категории особо тяжких, и еще 503 из разряда «просто» тяжких.

При этом, по сведениям Минздрава, на Дону наблюдается как общее снижение численности алкоголиков, так и пациентов, подверженных психозам при употреблении спиртного.

Что касается числа дней, когда в донском регионе запрещена продажа алкоголя, то таковых четыре, это — Последний звонок (конец мая), День защиты детей (1 июня), Выпускной (конец июня) и День знаний.

КСТАТИ

По численности курильщиков Ростов-на-Дону оказался на 7-м месте

Маркетинговое агентство Zoom представило рейтинг «самых курящих городов России» из двадцати региональных центров России.

Ростов-на-Дону в нем — на 7-м месте, после Брянска, Москвы, Краснодара, Волгограда, Иваново и Челябинска.

Как утверждают составители, ранжирование производилось по результатам телефонного опроса, в котором приняли участие 2600 респондентам: им задавали три вопроса «Вы курите или нет?», «Курят ли члены вашей семьи?» и «Курили ли вы раньше».

Впрочем, предыдущий рейтинг «самых пьющих городов России», подготовленный аналогичным образом этим агентством, подвергся жесткой критике экспертов, которые сочли критерии отбора крайне слабыми.