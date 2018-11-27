Скоро все замерзнет: В Ростове-на-Дону синоптики обещают после дождя до минус десяти градусов

Любые осадки в Ростове-на-Дону горожане ждут с ужасом. Еще бы гарантия того, что ты опоздаешь на работу практически стопроцентная. Вот и вторник, 27 ноября, не стал исключением. Народ полз по привычным маршрутам под непрекращающийся дождь. Он, кстати, по мнению метеорологов зарядил минимум на сутки, при этом во второй половине дня синоптики обещают еще и настоящий ливень.

Так что в этом году осень запомнится жителям Ростова-на-Дону сюрпризами. Синоптики предупреждают - конец ноября заставит горожан хорошенько понервничать.

Пробки в ноябре уже достигали десяти баллов. Фото: ГОПАЛО Ольга.

По информации Ростгидромета, до конца этой рабочей недели на Дону ожидается резкое ухудшение погоды: осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на дорогах при метели ухудшение видимости до пятиста метров, а временами и до ста. А также снежные заносы, накаты, гололедица, понижение температуры воздуха. Ну, и наконец, усиление ветра с порывами до 15-28 метров в секунду.

Если говорить только о Ростове-на-Дону, то со среды, 28 ноября, всю сегодняшнюю радость слегка подморозит, а вместо дождя пойдет снег. В дневные часы похолодает до нуля, к ночи уже до минус четырех. При этом с вечера поднимется северо-восточный ветер, его порывы временами будут достигать 12 метров в секунду.

Горожане уже готовятся к десятибалльным пробкам и забитым под завязку травмпунктам.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Настоящий ледовый каток на дорогах и тротуарах может случиться в ближайшие два дня. В четверг, 29 ноября, днем уже до минус пяти с непрекращающимся сильным ветром. В пятницу, 30 ноября, ветер усилится до18 метров в секунду, а утром, когда все поедут на работу, ожидается до минус десяти градусов. В дневные часы будет всего на два градуса теплее.

К слову, в эти дни спасатели не исключают возникновения ЧП. Последствиями сильного ветра могут стать не только падения конструкций и деревьев, обрывы проводов под напряжением, но и ветровой сгон воды. А гуляющая температура и осадки - увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, гололед и заносы на дорогах.

В городском Управлении ГО и ЧС просят пешеходов - переходить дорогу только в разрешенных местах и иметь светоотражающие элементы на одежде, а автомобилистов не парковать авто под деревьями и любыми конструкциями, не мешать работе снегоуборочной техники и соблюдать скоростной режим на дорогах.

В первый день снегопада на остановках стояли десятки людей в ожидании общественного транспорта. Фото: ГОПАЛО Ольга.

К слову, температурные качели зимы-осени продолжатся и в ближайшие выходные. В субботу, 1 декабря, утром до минус шести ниже нуля, а днем уже до плюс одного градуса. Ветер утихнет до 16 метров в секунду. А в воскресенье, 2 декабря, до плюс трех выше нуля и уже практически без ветра. Все выходные обещают дождь со снегом.

АЛЛО!

В экстренных ситуациях звоните на номер «112».

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Одна закономерность точно есть: снегопад вновь, как и всегда, стал полнейшей неожиданностью.

Причем — для всех. И для некоторых водителей, осознавших вдруг, когда началась метель, что зима — она не просто «близко», а уже буквально в самом деле пришла. И для коммунальщиков, не успевших сообразить, что надо вывести на улицу заранее приготовленную уборочную технику. И для предприятий пассажирского транспорта, отчего не догадавшихся в часы пик, когда автобусы на заснеженных дорогах, что очевидно, ходят медленнее обычного, вывести дополнительные машины.

Итак, разбираем, по традиции, чем обернулся для южной столицы первый снегопад. (подробности)

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Куда жаловаться, если не чистят снег*

Аварийно-диспетчерская «Служба-05» г. Ростова-на-Дону - тел. (863) 244-26-04, 244-25-98, 244-26-91, 244-26-93.

Аварийно-диспетчерские службы районов города:

* Ворошиловский район – 235-11-11;

* Железнодорожный район – 222-45-70;

* Кировский район – 262-05-63;

* Ленинский район – 240-20-07;

* Октябрьский район – 245-03-45;

* Первомайский район – 252-31-32;

* Пролетарский район – 251-66-65;

* Советский район – 222-69-03.

*По данным администрации Ростова-на-Дону.