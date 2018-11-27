Соцсети: на счету «суворовского маньяка» из Ростова-на-Дону пять девушек

В социальных сетях третий день обсуждают задержание подозреваемого в убийстве 24-летней Маргариты Кузьминовой. Мнения разные. Некоторые считают, что на мужчину могли «повесить» убийства (он, кстати, не военный, а дорожный рабочий, просто первое убийство совершил, проходя срочную службу в военной части на Оганова). Споры вызвали два момента - обстоятельства обнаружение тела девушки. Когда Рита пропала, ее искали десятки волонтеров, проходили возле той самой велосипедной дорожки.

- Это место прочесывали волонтеры и не нашли, - написал кто-то в комментариях (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). - МВД сообщило что она там же и лежала где её задушили и изнасиловали! Кто врёт?

Как стало известно «Комсомолке», правоохранители склоняются к версии, что девушка была убита в день своего исчезновения, а ее тело никто не прятал, просто не обратили внимание.

- Маргариту нашли благодаря телефону, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Его подобрал местный житель и попытался продать, о чем узнали сотрудники. Молодого человека попросили показать место, где он нашел сотовый. Он показал. В нескольких метрах от оврага лежала Маргарита. Получается, она уронила сотовый в момент нападения.

Также в социальных сетях уже появилась информация о причастности подозреваемого к пяти убийствам.

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- Знакомый опер говорил, что еще одно убийство в Кумженской роще и в парке Авиаторов, - написали в социальных сетях. - Всего пять.

В региональном следкоме эту информацию пока не подтверждают.

19.10.2018 Ростов-на-Дону: место, где нашли убитую Маргариту Кузьминову.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

- Как ранее сообщалось, 37-летний житель задержан по подозрению в убийствах Маргариты Кузьминовой, а также двух молодых девушек, совершенных в 2000 и 2001 годах на улице Оганова (Ростов-на-Дону) и в хуторе Ленинаван, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - Следователь с участием подозреваемого провел проверку показаний на месте, в ходе которой последний подробно рассказал об обстоятельствах и способах совершения преступлений.

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Напомним, о маньяке в Ростове заговорили в конце августа, когда нашли тело 23-летней Марии, а через месяц была убита 24-летняя Маргарита Кузьминова. Но, согласно официальной версии, эти преступления совершили два разных человека. Причастный к последнему нападению установлен (помог так называемый "биологический след" и поднятые уголовные дела с похожим "почерком" преступника - душил и насиловал), а вот нападавший на Марию еще на свободе.

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