2018-11-29T16:52:07+03:00
Общество

Неудачно пошутил: в Ростове-на-Дону задержан 17-летний подросток, из-за которого эвакуировали 169 человек

Подростка обвиняют в заведомо ложном сообщении о заминировании
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В отношении подростка возбудили уголовное делоВ отношении подростка возбудили уголовное дело
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Полицейские задержали 17-летнего учащегося колледжа информатизации и управления, который устроил большой «бум» в самом прямом смысле слова.

- В полицию поступило сообщение о распространении в социальной сети информации, о якобы готовящемся взрыве в одном из колледжей города, - рассказали предысторию в правоохранительных органах. - После поступления информации сотрудники полиции совместно с представителями экстренных служб был организован комплекс проверочных мероприятий, из здания колледжа эвакуировано 169 человек.

Бомбу не нашли, зато нашли виновного. Как оказалось, учащийся написал в социальных сетях о том, что скоро будет «бум». Шутку поняли не все. Одна девушка испугалась и позвонила в экстренные службы, после чего и началась суматоха.

Несколько дней стражи порядка думали о квалификации «шутки», в результате пришли к выводу, что она «тянет» на уголовное дело. Молодого человека обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Если его вина будет доказана в суде, ему придется несколько месяцев работать на благо общество (в лучшем случае), либо может оказаться на пять лет в колонии.

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