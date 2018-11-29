В Ростове-на-Дону "журналистка" грабила пенсионеров, напросившись на интервью

Внимание! Не исключено, что мошенники представляются не только сотрудниками коммунальных или социальных служб, но и СМИ. Ростовчане рассказали о новой схеме обмана в социальных сетях. Молодая девушка постучалась в квартиру пожилых супругов и представилась сотрудницей газеты, якобы она хочет написать материал.

- Конечно же это сработало как «ключ», родители впустили внутрь и дальше не понимают, как потеряли контроль над ситуацией, - написал сын пострадавших. - Далее по- накатанному»: «Дайте чаю, попейте со мной и прочие манипуляции с потерей бдительности»! Чай попить не успели, благо племянник случайно заехал, мгновенно все понял и вызвал полицию!

Девушка попыталась сбежать и очень сильно кричала, но ее смогли скрутить и передать стражам порядка. У нее не было никаких документов (а также удостоверения журналиста), а в сумке пачка салфеток, смоченных хлороформом.

- Факт подтверждаем, на данный момент проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

А вот ростовчане говорят, что на Северном орудовала целая банда злоумышленников. Они подсыпали специальные препараты в чай своих жертв, после чего спокойно обшаривали жилье в поисках ценностей и денег.

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