В микрорайоне Сельмаш приступили к строительству нового жилого комплекса

Среди обилия предложений, которое сейчас царит на ростовском рынке новостроек, несложно выделить те объекты, которые выгодно отличаются на общем фоне. Таких комплексов в городе немного, и один из них - жилой комплекс «Парк Островского-2» в микрорайоне Сельмаш. На что же стоит обратить внимание?

Застройщик, которому доверяют

Строительная компания «ЮгСпецСтрой» работает с 2012 года и является одним из ведущих участников строительного бизнеса региона. Репутация говорит сама за себя: за годы работы построено и введено в эксплуатацию раньше срока несколько жилых комплексов. В частности, ЖК «Донской» в районе Вертолетного поля, а также первая очередь жилого комплекса «Горизонт» в районе проспекта Нагибина, которая по факту введена в эксплуатацию в июле 2018 года с опережением на 5 месяцев! Это было радостью для новоселов, ведь они гораздо раньше вселились в собственное комфортное жилье.

На данный момент в работе у застройщика три объекта: вторая очередь ЖК «Горизонт», ЖК «Парк Островского» (район ДК «Ростсельмаш») и ЖК «Парк Островского-2» (ул. Воровского, район бывшего колхозного рынка).

Строительство в районах, где дефицит нового жилья

Проект жилого комплекса «Парк Островского» оказался настолько востребованным, что застройщик решил повторить опыт. Дело в том, что в микрорайоне Сельмаш давно ощущалась нехватка комфортного качественного жилья. Новостроек здесь просто не было, пока, наконец, компания «ЮгСпецСтрой» не вывела на рынок свое предложение. Новый жилой комплекс на улице Воровского, строительство которого начато в октябре 2018 года, отлично расположен относительно центра города, транспортных магистралей и зеленой зоны. Он находится всего в 200 метрах от проспекта Шолохова, в 1 км от парка Островского и в 1 км от парка Авиаторов.

Только полноценные квартиры с большими площадями

«Парк Островского-2» - это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Первомайском районе города на улице Воровского, 17 и 17б. Здесь возводят два 19-этажных каркасно-монолитных дома. Оба оборудованы грузовыми и пассажирскими лифтами «Отис». А закрытая благоустроенная территория, детские площадки, зоны для отдыха обеспечат удобство и благоприятную соседскую среду.

Так как дом повышенного класса комфортности, проектом не предусмотрены студии и формат «евро». Представлены только полноценные квартиры современной планировки: 1-комнатная - от 41,6 кв. м, 2-комнатная - от 58 кв. м, 3-комнатная - от 76 кв. м.

Всего в жилом комплексе будет 550 квартир, на которые предусмотрено 250 парковочных мест в специализированном паркинге на нижнем уровне с доступом к лифту. Плюс гостевые парковки на придомовой территории. Такое соотношение проживающих и машино-мест - для Ростова-на-Дону крайне редкое явление, обычно на такие жилые комплексы выделяется всего несколько десятков парковочных мест.

Фото: «ЮгСпецСтрой». Застройщик ООО «ЮгСпецСтрой». Проектная декларация - на сайте yugspecstroy.ru. На правах рекламы.

Соотношение цены и качества

Квартиры сдаются с предчистовой отделкой: балконы и лоджии остеклены, на полу стяжка, в каждой квартире индивидуальные счетчики, в том числе тепловые, что позволит контролировать расходы на коммунальные услуги. Для удобства у застройщика можно заказать ремонт «под ключ» - это всегда дешевле и быстрее, чем делать своими силами. Стоимость ремонта можно включить в ипотечный кредит, и тогда ремонт точно будет по карману.

Если вы решили покупать квартиру в «Парке Островского-2», то стоит обратить внимание, что на старте продаж всегда дешевле - стоимость квадратного метра - 45 тысяч рублей. До конца 2018 года есть возможность получить скидку 1 000 рублей с каждого квадратного метра при 100% оплате по наличному расчету либо при покупке с помощью ипотеки. Доступно также уникальное предложение по беспроцентной рассрочке: первоначальный взнос составляет 50% от стоимости квартиры, а оставшиеся 50% можно вносить частями в течение 2 лет.

Всю информацию можно найти на сайте «ЮгСпецСтрой» www.yugspecstroy.ru или уточнить в официальном отделе продаж: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 32В/21В, (863) 201-70-07, 201-70-08.