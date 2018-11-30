Не хотел отдавать 750 тысяч: жителя Ростова-на-Дону будут судить за гранату под "Мерседесом" кредитора
В Ростове-на-Дону скоро начнется суд над 29-летним жителем города, который пытался убить своего хорошего знакомого - владельца сети автомоек. Региональный следком сообщил о завершении расследования. Мотивы покушения установлены - мужчина не хотел отдавать крупный долг.
Как позже рассказала супруга потерпевшего, утром 7 марта они собирались отвезти ребенка в детский сад. Выйти должны были вместе, но муж пошел первым, чтобы прогреть машину. Взрыв был такой силы, что в соседних квартирах полопалисиь стекла, получили повреждения другие машины, которые были припаркованы во дворе многоквартирного дома. Сам бизнесмен выжил чудом. Его супруга, не дожидаясь скорой, затащила окровавленного мужа в свою машину и отвезла в больницу, чем фактически спасла ему жизнь.
Машина после взрыва.Фото: СУ СК России по РО
- Смерть потерпевшего не наступила вследствие своевременного оказания ему квалифицированной медицинской помощи, - говорится в официальном сообщении регионального следкома.
Подозреваемого установили практически сразу.
СКР: взрыв в Левенцовке 7.03.2018.
- После случившегося правоохранители работали долго, тщательно изучали записи всех камер наблюдения, которые установлены во дворе многоквартирного дома, а автомобилистов просили поделиться данными регистраторов, - пояснил один из соседей пострадавшего.
Взрыв на Левенцовке.Подписывайтесь на наше сообщество в ВК https://vk.com/etorostovnadonu Мы в Одноклассниках: https://ok.ru/rostovosti Мы в instagram: https://www.instagram.com/rostovosti Стали очевидцем происшествия или чего-то необычного в Ростове и области? Присылайте новость в https://vk.me/etorostovnadonu
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