Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/680106" frameborder="0"></iframe> ЮРГПУ провел масштабный турнир по боевым искусствам.Студенты со всего ЮФО соревновались в карате, самбо, джиу-джитсу и других единоборствах

В Новочеркасске прошел южный этап Всероссийских студенческих игр боевых искусств. На ринге сошлись более трехсот бойцов от 17 до 25 лет из 25 высших и средних специальных учебных заведений Южного федерального округа, в том числе и из Крыма. Площадкой для турнира стал Южно-Российский государственный политехнический университет, так как именно этот вуз летом текущего года выиграл в конкурсе Росмолодежи среди организаций высшего образования в направлении «Студенческий спорт, туризм». Университет, больше известный всем нам как НПИ, предложил проект проведения масштабных соревнований по шести видам спортивных единоборств: мас-рестлингу, тайскому боксу, армейскому рукопашному бою, джиу-джитсу, всестилевому карате, самбо, а также показательных выступлений по капоэйре.

В турнире приняли участие студенты 25 учебных заведений Южного федерального округаФото: Иван БОГОЛЮБОВ

- Мы активно участвуем в реализации проектов Росмолодежи, в этом году выиграли грант на проведение спортивного мероприятия подобного уровня. И, как видите, университет готов проводить такие соревнования и технически, и организационно, - рассказал проректор по социальной политике ЮРГПУ Евгений Журченко. - Мы и впредь будем реализовывать программы, участвовать в подаче заявок на проведение таких мероприятий и, соответственно, реализовывать нашу главную задачу - воспитывать потребность в здоровом образе жизни всех наших сотрудников и студентов.

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Евгений Гончаров пожелал сверстникам ставить себе высокие целиФото: Иван БОГОЛЮБОВ

Похоже, что свою цель ЮРГПУ достигает весьма успешно. Шутка ли, в стенах этого вуза учится мастер спорта по рукопашному бою, вольной борьбе и кикбоксингу, чемпион мира по смешанным боевым искусствам 2018 года по версии WFCA Евгений Гончаров. Спортсмен, уже добившийся немалых высот, рад за своих сверстников, которым теперь тоже открыта дорога в большой спорт.

На открытии игр выступали акробаты и мастера капоэйрыФото: Иван БОГОЛЮБОВ

- Я считаю, что проведение здесь такого турнира - это большое достижение, - говорит Евгений. - Будущим чемпионам, которые сейчас тренируются, это дает хорошую мотивацию, ведь они могут попробовать свои силы. Тем, у кого сегодня не получится победить, это даст возможность поставить перед собой новые задачи, чтобы в следующем году проявить себя на других подобных турнирах и добиться более приемлемого результата. Я считаю, что нужно ставить самые высокие

Турнирные бои проходили во внутреннем дворе университетаФото: Иван БОГОЛЮБОВ

планки и упорно тренироваться, тогда любые достижения нам подвластны.

Кстати, как рассказал «КП» советник сопредседателей Российского союза боевых искусств, генерал-майор запаса ФСБ, Герой Российской Федерации Андрей Мерзликин, участие в данных играх дает ребятам возможность участвовать в соревнованиях федерального уровня, а далее отбираться в сборные команды России и получать спортивные разряды.

- Мы очень давно начали работу над организацией этих студенческих игр. Наша цель - создание такой среды воспитания детей, чтобы ребята занимались спортом, начиная с детского садика и до взрослого возраста, - поделился он. - Сейчас ведем переговоры с министерством образования о включении в обязательные школьные программы обучения боевым искусствам. Недавно добились, чтобы на Спартакиаде России были представлены пять видов единоборств.

Прошедший в Новочеркасске турнир стал площадкой не только для определения сильнейших бойцов, но и для обсуждения проблем и перспектив развития федераций боевых искусств.

- Количество ребят, занимающихся в спортивных секциях, постоянно растет. Это отмечает не только статистика, но и региональное, и федеральное руководство. Поэтому у нас большое будущее, - поделился вице-президент ростовского филиала Российского союза боевых искусств Валерий Вакула. - Но сейчас главный вопрос - это вхождение в тренерский состав хороших терпеливых профессионалов.

Добавим, что в 2014 году, когда Новочеркасск принимал олимпийский огонь Зимних игр в Сочи, единственным зданием, куда во время эстафеты занесли заветный факел, был ЮРГПУ. Вуз проводит немало соревнований всероссийского масштаба, к примеру, «Политехническая миля» и мастерский турнир по дзюдо памяти атамана Недвигина. Сотрудники университета говорят, что спортивная программа учебного заведения настолько насыщенная, что практически каждый учебный день наполнен соревнованиями.

Неудивительно, что учащиеся НПИ и на прошедших студенческих играх показали высокий класс. Самбисты вуза однозначно стали лидерами. Рустам Мирзоев стал лучшим в весовой категории 82 кг, Ислам Телекопачев - 68 кг, Алексей Лепеха - 100 кг, Артем Кираджан - 90 кг, Мурдин Шалахов - 57 кг. Мирзоев отличился дважды - у него также первое место в армейском рукопашном бое в своей весовой категории. В мас-рестлинге победителем стал Данил Монастырский (97-105 кг). В джиу-джитсу первые места заняли Николай Рябов (85 кг) и Умет Абдуллаев (62 кг). Такой же результат, но во всестилевом карате показали Александр Кубижев (84 кг) и Андрей Андрющенко (68 кг). В итоге новочеркасские политехники заняли первое место в общекомандном зачете.