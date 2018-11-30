На ростовском рынке недвижимости появились новинки

Чем ближе к Новому году, тем больше оживление на ростовском рынке недвижимости. Покупатели спешат завершить сделки с застройщиками и оформить ипотеку. А если вы пока еще не выбрали квартиру своей мечты, присмотритесь к новым объектам, которые только появились на карте города. Цена на них сейчас одна из самых привлекательных - покупать выгодно. 25 ноября «Комсомолка» провела «Квартирный субботник» для своих читателей. В ходе встречи с застройщиками гости мероприятия смогли от первого лица узнать все подробности об этих объектах.

«Гармония»: комфорт-класс в самом центре Западного. Фото: предоставлено застройщиком

«Гармония»: комфорт-класс в самом центре Западного

Застройщик: группа компаний «Вертикаль».

Класс дома: комфорт +.

Сдача в эксплуатацию: 3 квартал 2020 года.

Адрес: пр. Стачки, 188/3.

Высотность: 25 этажей (0 этаж - подземный паркинг, 1 этаж - коммерческие помещения, 2-23 этажи жилые, 24 - технический).

Характеристики: каркасно-монолитный дом с облицовкой теплоэффективным керамическим кирпичом; отделка холла - мрамор и венецианская штукатурка; 4 лифта (2 пассажирских и 2 грузовых, грузопассажирский спускается в подземный паркинг); собственная автоматизированная котельная; охраняемая подземная парковка; консьерж, охрана с видеонаблюдением по периметру дома.

Инфраструктура: социальные объекты в шаговой доступности (100 м до гимназии №95, 200 м до школы №92, детский сад в 50 м, рядом ЮФУ); развитая транспортная и торговая сеть (ТЦ «Талер», ТЦ «Западный», рынок «Западный», рынок «Привоз»); рядом 3 парковые зоны (парк Дортмунда, парк «Плевен», парк «Сказка»); спортивно-оздоровительные комплексы (бассейн «Меридиан», бассейн Energy Plaza, фитнес-клубы).

Строительная готовность квартир: предчистовая отделка (выполнена стяжка, стены оштукатурены), без разводки коммуникаций по квартире, входная дверь - высококачественная модель фирмы TOREX, остекление балконов и окон - профиль REHAU с ламинированием под дерево.

Стоимость: студии 43-45 кв. м - от 2,2 млн руб., 1-комн. 53-62 кв. м - от 2,7 млн руб., 2-комн. 72-74 кв. м - от 3,5 млн руб., 3-комн. 85 кв. м - 4,6 млн руб.

Возможность покупки: наличный расчет, беспроцентная рассрочка от застройщика (минимальный взнос - 70% на 6 месяцев); ипотека.

Александра КравченкоФото: Юлия ЛАНДЫШ

Александра Кравченко, руководитель отдела продаж:

- В Западном жилом массиве мы единственные, кто строит жилой комплекс класса комфорт плюс. Люди приобретают у нас квартиры для собственного проживания, а значит, в доме не будет калейдоскопа соседей и арендаторов. Просторные площади дают возможность перепланировки по желанию владельцев и даже при необходимости объединения соседних квартир.

«Прибрежный»: квартиры только с отделкой «под ключ». Фото: предоставлено застройщиком

«Прибрежный»: квартиры только с отделкой «под ключ»

Застройщик: группа компаний «Жилстрой».

Класс дома: стандарт.

Сдача в эксплуатацию: 4 квартал 2018 года (позиция №6); построены и заселены 3 дома (более 300 квартир) из 22.

Адрес: г. Батайск, Западное шоссе, ул. Котова, 12.

Высотность: 22 многоквартирных дома высотностью от 4 до 10 этажей.

Характеристики: расположен в живописном месте в северо-западной части города Батайска; каркасно-монолитная технология; индивидуальное поквартирное отопление (двухконтурный навесной малогабаритный котел на кухне).

Инфраструктура: 15 минут до центра Ростова, 5-10 минут до центра г. Батайска; запущен общественный транспорт к микрорайону; выделены участки для строительства школы и детского сада; на территории достаточное количество парковочных мест, работают продовольственные магазины, салон красоты.

Строительная готовность квартир: квартиры с отделкой «под ключ» (металлопластиковые окна, входная металлическая дверь, стены оклеены обоями, пол в жилых комнатах - ламинат, пол на кухне - линолеум, рабочий фартук выложен керамической плиткой, стены и пол санузлов облицованы керамической плиткой, установлены унитаз, раковина, ванна).

Стоимость: 1-комн. 36-38 кв. м - от 1,5 млн руб., 2-комн. 49-66 кв. м - от 2 млн руб., 3-комн. 67 кв. м - от 2,6 млн руб.

Возможность покупки: наличный расчет, рассрочка от застройщика до конца строительства; ипотека, материнский капитал, сертификаты.

Елена ЦыклинаФото: Юлия ЛАНДЫШ

Елена Цыклина, помощник руководителя:

- Людей привлекает к нам отличное месторасположение - добраться до центра Ростова из «Прибрежного» можно быстрее, чем из любого спального района. Кроме того, наши новоселы из сданных домов уже оценили преимущества ремонта «под ключ» и значительную экономию на коммунальных платежах в зимний период. А стоимость от 39 тысяч рублей за квадратный метр жилья с готовым ремонтом, пожалуй, не имеет аналогов на ростовском рынке недвижимости. Микрорайон активно развивается, в первой половине 2019 года планируется заселение еще порядка 100 квартир.

«Днепровская роща»: экообъект с современным комфортом. Фото: предоставлено застройщиком

«Днепровская роща»: экообъект с современным комфортом

Застройщик: Ассоциация строительных организаций «Комстрой».

Класс дома: комфорт.

Сдача в эксплуатацию: 2 квартал 2020 года.

Адрес: пер. Днепровский, 117.

Высотность: два 25-этажных дома.

Характеристики: технология строительства «монолит-кирпич»; панорамное остекление лоджий, увеличенные окна в квартирах; входные группы с дизайном в экостиле, дерево, камень - основные материалы отделки; видеонаблюдение, консьерж, 4 лифта в доме; огороженная территория; 2 подземных паркинга и гостевые парковки; большой двор с ландшафтным дизайном; эксклюзивные деревянные детские игровые комплексы, зона барбекю и спортплощадки.

Инфраструктура: в 5 минутах ходьбы школа, детские сады, рынок, супермаркеты, городская поликлиника, диагностический центр.

Строительная готовность квартир: стройвариант, чистовая отделка, ремонт «под ключ».

Стоимость: студии от 26,5-30 кв. м - от 1 млн 123 тыс. руб., 1-комн. 36-43 кв. м - 1 млн 489 тыс. руб., 2-комн. 40-63 кв. м - от 1 млн 580 тыс. руб., 3-комн. 75-77 кв. м - 2 млн 956 тыс. руб.

Возможность покупки: наличный расчет, ипотека, жилищные госпрограммы.

Станислав КовалевскийФото: Юлия ЛАНДЫШ

Станислав Ковалевский, заместитель председателя правления:

- Это наш инновационный проект, который сочетает возможности большого города и природы. Новостройка комфорт-класса в хорошем районе с развитой инфраструктурой и очень привлекательной ценой - от 39 500 рублей за квадратный метр. Повышенное внимание будет уделено не только обеспечению отличных условий для жильцов, но и заботе об окружающей среде. Территорию рощи, примыкающую к домам, облагородят и приведут в порядок для безопасных прогулок. Там планируется проведение различных спортивных мероприятий, а также мероприятий по пропаганде бережного отношения к природе.

«Горизонт»: квартиры рядом с Нагибина. Фото: предоставлено застройщиком

«Горизонт»: квартиры рядом с Нагибина

Застройщик: компания «ЮгСпецСтрой» .

Класс дома: комфорт.

Сдача в эксплуатацию: первая очередь сдана; вторая очередь - 1 квартал 2020 года.

Адрес: Тибетская, 1Б.

Высотность: два 19-этажных дома.

Характеристики: технология «монолит-каркас» с кирпичной облицовкой; высота потолков - 2,8 м; автономное отопление; в каждой секции три лифта; подземный паркинг, гостевые парковки; консьерж, закрытая территория, две детские площадки; отдельное здание с супермаркетом и сервисными точками.

Инфраструктура: 500 м до пр. Нагибина и ТЦ «Горизонт».

Строительная готовность квартир: предчистовая отделка (штукатурка, входная дверь, выведенное электричество, остекление балконов, лоджий, тепловые радиаторы); возможность ремонта «под ключ» от застройщика - от 10 000 руб. за кв. м.

Стоимость: студии от 27 кв. м - от 1,4 млн руб., 1-комн. от 37 кв. м - от 1,8 млн руб., 2-комн. от 48 кв. м - от 2,4 млн руб., 3-комн. от 78 кв. м - от 3,9 млн руб.

Возможность покупки: наличный расчет, рассрочка от застройщика, ипотека.

Камал ЮсуповФото: Юлия ЛАНДЫШ

Камал Юсупов, руководитель отдела продаж:

- Наша миссия - качественный подход во всем, начиная с выбора участка и заканчивая проектированием придомовой территории. Мы строим надежные и комфортные дома и сдаем их с опережением сроков! Продажи во второй очереди жилого комплекса «Горизонт» идут полным ходом. Мы постарались сделать жизненное пространство наших будущих новоселов еще более уютным, чем раньше.

КСТАТИ

Подобрали квартиру? Пора планировать в ней ремонт. И здесь не обойтись без надежных помощников. Таких, как наш партнер мероприятия - сеть салонов керамической плитки и сантехники КАЙРОС. На мероприятии компания розыграла на память брендированные подарки среди участников. Стоит отметить, что за 26 лет работы КАЙРОС накопила огромный опыт , который позволит каждому превратить ремонт в удовольствие. Выбор из 400 производителей керамики, сантехники и строительной химии позволит найти именно то решение, о котором вы мечтали. А профессиональные дизайнеры сделают дизайн-проект и помогут правильно разложить плитку. К тому же прямо в салоне благодаря виртуальной реальности, вы сможете осмотреть будущий ремонт.

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