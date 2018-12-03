2018-12-03T14:17:04+03:00
Общество

Святейший Патриарх Московский и всея Руси вручил Юрию Иванову награду за возрождение духовности страны

Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» был удостоен ордена Даниила Московского второй степени
Юлия ЛАНДЫШ
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси вручил высокую награду генеральному директору ГК «ЮгСтройИнвест». Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»Святейший Патриарх Московский и всея Руси вручил высокую награду генеральному директору ГК «ЮгСтройИнвест». Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
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2 декабря, в День памяти святителя Филарета, митрополита Московского, в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя прошла божественная литургия. К этой дате также было приурочено награждение духовных и светских лиц, которые внесли вклад в возрождение духовности России.

Заместитель генерального директора Алексей Иванов был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Заместитель генерального директора Алексей Иванов был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил генеральному директору группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрию Иванову орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Заместитель генерального директора Алексей Иванов был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского третьей степени.

По личной инициативе Юрия Иванова в Ставрополе ГК «ЮгСтройИнвест» построила собор святого равноапостольного князя Владимира. Возведение шло рекордными темпами. В июне 2016 года митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл освятил место строительства, а уже 28 июля 2018 года в соборе прошло первое богослужение.

Это один из самых больших соборов на Ставрополье, одновременно он может принять более 1500 прихожан. Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Это один из самых больших соборов на Ставрополье, одновременно он может принять более 1500 прихожан. Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Пятикупольный собор представляет собой величественную постройку, высота которой превышает 38 метров. Это один из самых больших соборов на Ставрополье, одновременно он может принять более 1 500 прихожан. Храмовый комплекс располагается на участке площадью 1,5 га, который уже благоустроен: разбит уютный сквер с фонтаном, установлена детская игровая площадка. Это место уже успело полюбиться горожанам, стало новой точкой притяжения для жителей микрорайона. Здесь очень любят отдыхать молодые семьи, мамы с детьми, пенсионеры.

Ктитором (единственным строителем и меценатом) собора святого равноапостольного князя Владимира является Иванов Юрий Иванович. Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Ктитором (единственным строителем и меценатом) собора святого равноапостольного князя Владимира является Иванов Юрий Иванович. Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Ктитором (единственным строителем и меценатом) собора святого равноапостольного князя Владимира является Юрий Иванович Иванов. ГК «ЮгСтройИнвест» осуществляет попечительство над собором, и уже в следующем году начнутся работы по дальнейшему развитию территории. Проект уникален, в ближайших планах - строительство административного здания, где разместится и воскресная школа. А в 2022 году начнутся работы по проектированию и возведению православной классической гимназии на 400 учащихся.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил генеральному директору группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрию Иванову орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил генеральному директору группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрию Иванову орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Фото: Предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

13 декабря, в День памяти святого апостола Андрея Первозванного, состоится освящение собора святого равноапостольного князя Владимира. Мероприятие пройдет в рамках VI Ставропольского форума Всемирного русского народного собора. Освящение собора станет ключевым мероприятием в череде торжеств, посвященных 175-летию Кавказской (Ставропольской) епархии.

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