Коллапс на трассе «Ростов-Ставрополь»: В Ростовской области пассажиры десять часов простояли в заблокированном снежной стихией автобусе

В Ростовской области десятки людей оказались заблокированными снежной стихией.

- На трассе "Ставрополь-Ростов" образовалась глухая пробка из-за сильнейшей метели, трассу за считанные часы превратило в поле снега, - сообщил в социальных сетях Александр Золотов. - Сотни машин оказались в ловушке. В машинах кончается бензин.

Снежные коллапс на трассе Ростов-Ставрополь ч.1 - 30.11.18 - Это Ростов-на-Дону!.

А вот еще одно сообщение от автора видео Вадима Фетисова:

- Трасса "Ставрополь-Ростов" через Песчанокопское, немного не доезжая до Среднего Егорлыка. Сильные переметы, дорогу занесло, стоим с пяти вечера, кто-то еще раньше и ждем. Стоят и маршрутки, и автобусы, и легковые. Мы в снежном плену. Знакомые ехали еще в час дня и была такая же ситуация, все ехали по полю. За целый день никто ничего не почистил. Ночь, а трасса до сих пор стоит.

Сотни машин оказались в ловушке. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

В региональном МЧС сообщили, что с 18:00 пятницы, 30 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий движение на участке автодороги "Ростов-Ставрополь" с 106 по 181км ограничено для автотранспорта. На месте работают дорожные службы, подразделения, ГИБДД и пожарно-спасательные службы. Последних - в общей сложности 129 человек и 55 спецмашин. На базе Дома Культуры организовали пункт временного размещения, там организовали питание. По данным ведомства, в нем находится 81 взрослый и четверо детей. Спасатели обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении.

Но те, кто уже выехал оказался в зимнем капкане.

Трассу Ростов - Ставрополь замело - 30.11.18 - Это Ростов-на-Дону!.

Среди них пассажиры рейсового автобуса, ехавшего из Ростова-на-Дону. Около полуночи один из них Руслан Корнейчик написал в социальных сетях:

- Стоим шесть часов уже на этой трассе. Со слов МЧС с обеда они работают. Всем чай дают и пункты обогрева стоят, на деле ничего нет.

В итоге, десять часов (!) люди были вынуждены ждать помощи. Среди них и пятилетний ребенок.

- Сам я из Махачкалы , ехал из Ростова-на-Дону к родствнником в село Развильное, - рассказал газете «КП-Ростов» автор поста. - Говорили, что причиной ЧП стал или затор из-за снега, или фуру перевернуло, точно не могу сказать. В шесть часов женщина из поселка пришла всем хурму раздала и сказала, что, скорее всего, до утра будем стоять. Житель среднего Егорлыка почти в полночь принес нам горячие кофе и чай. Даже дал свой телефон семье с ребенком, пообещав приютить на время непогоды. Все боялись, что закончится бензин. Надо отдать должное водителю: все время печка в автобусе была включена, было тепло. Поэтому и мы пассажиры были, можно сказать, на позитиве: шутки, разговоры.

Фото: Руслан Корнейчик.

- Как вас спасли?

- Около трех ночи приехала машина МЧС, все пассажиры в нее сели, а автобус с водителем остались на месте. Нас по полям довезли до ближайшего села Песчанокопское. Там были уже пассажиры еще одного автобуса и маршрутки. На остановочном автобусном пункте дали чай с печеньем. В ДК (официальный пункт обогрева, - прим. автр.) никто ехать не согласился, так как разницы особой нет, где ночевать. Тем более, что многих забрали родственники прямо среди ночи, семью с ребенком тоже.

- Вы сейчас там?

- Пока да. Мы оставшиеся пытаемся разъехаться на такси, но многие отказываются. Работают, в основном, частники. Цену особо не ломят: мне всего на сто рублей больше назвали. Говорят, дорогу за ночь расчистили. Но пока все равно здесь сильный ветер и небольшая метель.

Снимки стали появляться в соцсетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

А тем временем, метеорологи предупреждают о том, что на Дону по прежнему будет держаться минусовая температура, ветер до 19 метров в секунду, а вечером еще и туман, видимость при котором составит менее километра.

В Управлении ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

ОФИЦИАЛЬНО

В Ростовской области развернули два пункта временного размещения для водителей

Как рассказали в региональном правительстве, для расчистки дорог и ликвидации затруднения движения привлечено около 40 единиц техники и более 80 специалистов.

- В настоящее время на участке, где образовался затор, работают донские спасатели - 14 человек и 5 единиц техники, - рассказал замгубернатора РО Вадим Артемов. - Для размещения и обогрева граждан в Целинском районе подготовлены два пункта временного размещения, где одномоментно могут находиться более ста человек. (подробности)