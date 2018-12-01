Отключение света в Ростове-на-Дону в декабре 2018: где и когда. Об этом сообщают энергетики. Известно, что все отключения плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем. Речь идет о разных районах донской столицы.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет в декабре в Ростове-на-Дону*

1-2 декабря с 09:00 до 17:00:

пер. Краснофлотский 22, ул. Искусственная 29, ул. Нижегородская 31 с 3 по 31 декабря с 09:00 до 17:00: - ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101

3-6 декабря с 09:00 до 17:00:

ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бакинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24 3 декабря с 09:00 до 17:00: ул. Челябинская 9-29, 8-22; пер. Араратский 19-27, 37; пер. Урюпинский 3-7, 2-10; пер. Урупский 3-13, 2-12; ул. Мадояна 159/14; ул. Мичуринская 159-181; ул. Одесская 1-27, 2-24; ул. Макарова 20-28; ул. Объединения 2-22

3-4 декабря с 09:00 до 17:00:

Нансена 205-299; ул. Турмалиновская 1-57, 2-54; ул. Калиновская; ул. Сельская; ул. Константиновская 2-18, 41-45; пер. Обуховский; пер. Партизанский; пер. Шарнирный; пер. Семафорный; пер. Автомобильный 1-21, 2-18; пер. Казахстанский; пер. Искрянский; пер. Дагестанский; пер. Якутский; пер. Узбекский ул. Красноводская 1-9; пер. Уфимский 11-19, 12-22; пер. Автобусный 10-20; пер. Таманский 9-23; ул. Нансена 134-144

3-7 декабря с 09:00 до 17:00:

ул. Нансена 203-299, 165-201; ул. Турмалиновская 1-57, 2-54; ул. Калиновская 1-21, 2-20; ул. Сельская 1-67, 2-48; ул. Константиновская 2-18, 41-45; пер. Обуховский; пер. Партизанский; пер. Шарнирный; пер. Семафорный; пер. Автомобильный 1-21, 2-18; пер. Казахстанский; пер. Искрянский; пер. Дагестанский; пер. Якутский; пер. Узбекский 1-35, 2-38 ; пос. «Мясникован»; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82; пер. Закарпатский; ул. Нариманова 1-21, 2-34; ул. Днестровская 1-17, 2-18; ул. Краснокурсантская 2-18; ул. Погодина 60-68; пер. Забайкальский 39-53, 40-54; ул. Рахманинова 8-54, 1-79; ул.Самаркандская 6-30, 5-29; ул. Витебская 2-50, 3-67; ул. Алданская 2-56, 1-61; ул. Ландшафтная 1-17; пер. Железногорский 2-30; пер. Госпитальный 35-71, 50-76; пер. Местный; пер. Чалтырский 25-49, 24-50; пер. Оршанский; ул. Павлодарская 141-193, 86-118; ул. Безымянная Балка 158-240

4 декабря с 09:00 до 17:00:

просп. 40 лет Победы 63/5, 65/5, 67/6, 67/7, 69/3, 69/4, 69/5 ул. Пацаева 15, 15/1, 17, 19 4 декабря с 13:00 до 16:00: ул. Дарвина 1-83, 36-92; ул. Долгожданная 36А; ул. Линейная 39-101, 42-110; ул. Лучевая 1-71, 2-76; ул. Мадояна 202-240, 205-245; ул. Песчанокопская 1-57, 2-58; ул. Сормовская 121-125, 134-136; ул. Байкальская 38-98, 41-97; ул. Доватора 140-148, 149-189; ул. Карпатская 37-47, 40-48; ул. Ковалевской 44-54, 45-49; ул. Лобачевского 30-50; ул. Семипалатинская 39-49, 44-52 4 декабря с 10:00 до 15:00: ул. Б. Садовая 5-13; пер. Доломановский 10-12

4 декабря с 09:00 до 16:00:

ул. Согласия 1-19, 2-16; пер. Доломановский 11А, 12А, 13, 18; пер. Братский 39-45, 46-48; ул. Сиверса 4 4 декабря с 13:00 до 15:00: ул. Красноармейская 1Б, 3, 3А, 3Б; пер. Гвардейский 2/1, 4, 5; пер. Доломановский 51/2

5 декабря с 08:00 до 16:00:

дома № 31 и № 33 по ул. Зявкина. ул. Шаумяна 49-69, 76-98; пер. Семашко 31-37; ул. Б. Садовая 64, 66/37, 78; ул. Социалистическая 83, 95-99; пер. Газетный 39-41

5 декабря с 09:00 до 17:00:

ул. Радищева 13-71, 18-68; ул. 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; ул. Соединяющая 1-13, 2-22; ул. Коммунальная 1-25, 2-28; ул. Просвещения 23-27, 18-42; ул. Червоноармейская 3-23, 6-22; пер. Пожарный 1-19, 2-18; пер. Кецховели 1-31, 2-24; пер. Горийский 1-15, 2-50; ул. Веры Пановой 3-11; ул. Образцовая 1-15; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Металлургическая 70-100, 55-99; ул. Просвещения 40-68, 27-73; ул. Лянде 1-25, 2-22; ул. 2-я Плановая 1-21, 2-26; ул. Невельская 1-7, 2-12; ул. Полторацкого 77-85, 58-70; 1-я Кизитериновская 1-27, 2-18; ул. Новомосковская 30-46, 13-31; ул. 2-я Кизитериновская 1-29, 2-24; ул. 3-я Кизитериновская 1-39, 2-30; ул. 1-я Пионерская 2-34, 1-10; ул. 2-я Пионерская 2-24; ул. 3-я Пионерская 2-24, 1-23; ул. Коммунальная 28-40, 25-35; ул. 1-я Плановая 1-37, 2-48; ул. 2-я Плановая 1-23, 2-24; ул. Автономная 19-21, 22-26 ул. Добровольского 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7; ул. Пацаева 11, 13; ул. Комарова 3/3

5 декабря с 10:00 до 12:00:

ул. Бусыгина 1-13, 2, 2А; ул. Васильева 1-7, 4-10; ул. Сурмача 2-6, 5, 17/8, 16-20; ул. Яковлева 11-15, 8-14; гаражи «Масса»

5 - 15 декабря с 09:00 до 17:00:

просп. Коммунистический 11, 17; ул. 1-я Краснодарская 55; ул. 2-я Краснодарская 119; ул. Тружеников 36А 5 декабря с 09:00 до 16:00: пер. Братский 47; ул. Пушкинская 2 6 декабря с 09:00 до 16:00: пер. Братский 41, 45/11, 47; ул. Пушкинская 2

6 декабря с 13:00 до 17:00:

просп. Стачки 191, 193, 193/1, 193/2 6 декабря с 10:00 до 12:00: ст. «Пролетарский Молот»; ул. Доватора 191/30, 207/6, 144/6, 144/11, 144/25; ул. Журнальная 18

6 декабря с 09:00 до 17:00:

ул. Ерёменко 60/9, 58/9, 60/6, 60/10, 58/11 ул. 6-я линия 7, 9; ул. 8-я линия 1-11, 2-20; ул. 10-я линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42; пос. Мясникован; рынок «Темерник»

7 декабря с 09:00 до 17:00:

ул. Ерёменко 60/9, 58/9, 60/6, 60/10, 58/11

7 декабря с 09:00 до 16:00:

пер. Доломановский 29-41, 38-56; ул. Горького 1-23, 4-30; ул. Пушкинская 1-3 ул. Балакирева 1-25, 2-20; ул. 1-я Кольцевая 13-25, 36-52; ул. 2-я Кольцевая 11-57, 28-42; ул. Профсоюзная 85, 89; пл. Рабочая 10

10 декабря с 09:00 до 17:00:

ул. 27-я линия 11-21, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 34-76; ул. Сарьяна 2-36, 3-29; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 21-41

11 декабря с 09:00 до 17:00:

ул. Казахская 109-149, 76-82; пер. Обский 1-3, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10.

*По данным Донэнерго.