2018-12-02T11:11:48+03:00
Общество

Соцсети: в Таганроге маршрутки «кружились» во время гололеда и ледяного дождя

Видео «покатушек» набрало тысячи просмотров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Через секунду маршрутка протаранит дорожный знак. Фото: стоп-кадр видеоЧерез секунду маршрутка протаранит дорожный знак. Фото: стоп-кадр видео
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В социальных сетях появилось видео «покатушек» общественного транспорта в Таганроге. Как утверждают местные жители, две маршрутки, которые двигались по скользкой дороге, стали неуправляемыми, что и снял автор видео. Комментарии не заставили себя ждать. Одни ругали дорожников, другие - водителей общественного транспорта на лысой резине.

- Кстати, проезжал там, как раз на несколько минут до события, - написал в группе «Таганрогское ДПС» Артем О. (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). - Проехал норм. Впереди еще таксист ели ехал, походу на летней. Я на шипах проехал без проблем. А что касается маршруток, жалко их, реально. У них же всесезонка, и то лысая.

Группа Таганрогское ДПС.

Пока в социальных сетях идут дискуссии на тему профессионализма водителей общественного транспорта, чиновники Таганрога отчитались о посыпке дорог и тротуаров песко-соляной смесью.

- Коммунальные службы города продолжали борьбу с сильнейшим гололедом, сковавшим таганрогские улицы и переулки после ледяного дождя, всю ночь 2 декабря, - говорится в сообщении администрации. - Работало 10 машин дорожной техники, которые обрабатывали противогололедным материалом городские дороги. В общей сложности было израсходовано более 300 тонн песко-соляной смеси. На утро 2 декабря сбоев в движении общественного транспорта в Таганроге не было.

Напомним, накануне из-за непогоды было объявлено временное прекращение движения пассажирского транспорта на автодорогах «Ростов-Азов», «Азов-Ейск», «Азов-Староминская», «Азов-Самарское» и «Ростов-Рогожкино». На данный момент ограничение снято.

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