2018-12-04T18:52:38+03:00
Общество

Сильный туман и гололед: в Ростове-на-Дону объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

Погода продолжает испытывать на прочность жителей донского региона
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области сильный туманВ Ростовской области сильный туманФото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Донские спасатели распространили экстренное предупреждение, поводом для которого стала непогода. Причина - неблагоприятный прогноз синоптиков на 4-5 декабря. Последние почти со стопроцентной уверенностью говорят о комплексе неблагоприятных явлений, в первую очередь, сильном тумане и гололеде, которые могут стать причиной аварий и других происшествий.

- Видимость на дорогах будет всего 300-800 метров, а временами - всего сто, - поясняют в службе спасения.

Соответственно, водителей просят быть максимально осторожными на дорогах, не совершать резких маневров, не превышать скорость, а если есть возможность - отказаться от поездок.

- Пешеходам рекомендуем стать «заметнее», то есть иметь на одежде или сумке светоотражающие элементы, - говорят в областной автоинспекции. - Переходить дорогу только в разрешенных местах, убедившись, что все автомобили остановились, строго следовать сигналам светофоров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На дороге из-за тумана столкнулись три машины, пострадали пять человек

В Красносулинском районе, на дороге между Новошахтинском и Гуково, в аварии пострадали сразу пять человек. По предварительным данным, во время сильного тумана водитель Daewoo Nexia, будучи на встречной полосе, столкнулся с «Ладой Гранта» и «Лада Калина» (подробности)

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