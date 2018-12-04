Больничный можно получить без очередей

В Ростове-на-Дону прошел круглый стол, организованный «Комсомольской правдой» и Фондом социального страхования РФ. Ростовское региональное отделение ФСС уже оказывает около 70% государственных услуг именно в электронной форме.

- Живя в век цифровых технологий, нельзя оставаться от них в стороне, - отметила руководитель Ростовского отделения Фонда социального страхования Татьяна Рагель. - Поэтому мы уделяем огромное внимание цифровому предоставлению государственных услуг, изучаем международный опыт. Когда-то бухгалтеры все считали на обычных калькуляторах, а сейчас наши программные продукты значительно облегчают жизнь. О них мы сегодня и поговорим.

Флагманский цифровой проект Фонда - «Электронный листок нетрудоспособности». - Мы оплачиваем по стране ежегодно более 40 миллионов листков нетрудоспособности, и полтора миллиона из них оказываются испорченными, - отметила руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая, - К тому же некоторые медицинские организации и предприятия территориально удалены друг от друга, так что необходимость перевести листки нетрудоспособности в цифровой формат назрела давно. Сейчас все участники процесса в режиме реального времени имеют доступ к информации о текущем статусе данного документа через электронные «личные кабинеты».

- Мы очень тесно сотрудничаем с Фондом социального страхования по цифровизации услуг, - сообщил заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский. - Когда в прошлом году мы начали эту работу, все шло достаточно туго, так как присутствует определенная косность мышления со стороны и медперсонала, и работодателей, и пациентов. Но сейчас, когда люди убедились, что электронные сервисы работают корректно, дела пойдут быстрее. Процесс еще тормозится из-за того, что у наших врачей недостаточно цифровых подписей, но в этом направлении работа тоже ведется.

Из приведенных выше цифр в Ростовской области 109 тысяч предприятий и организаций, страхующих своих работников, и 1,2 миллиона застрахованных. В регионе 450 тысяч инвалидов, из которых ежегодно около 33 тысяч человек обращаются в Фонд за предоставлением технических средств реабилитации и свыше 4000 обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение.

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный. Но, в сравнении с традиционным больничным, у него есть неоспоримые преимущества. Электронный больничный нельзя потерять, испортить, или подделать.

Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, медицинской организации и направляется в автоматизированную систему Фонда социального страхования. При закрытии больничного человек получает его номер и сообщает в отдел кадров. Причем, он может сделать это по телефону, или почте.

Работодатель, который является страхователем сотрудника, может получить доступ к электронному больничному в специальной программе, чтобы заполнить свою часть документа по расчету выплаты.

Еще одно преимущество ЭЛН в том, что он избавляет от необходимости хранить документы в бумажном виде. Электронные больничные всегда находятся в базе Фонда и могут запрашиваться страхователем сколько угодно раз. Не нужно предоставлять электронные листки нетрудоспособности и при проведении Фондом проверок страхователей.

Жители Дона по достоинству оценили все удобства «электронного больничного», которых выдано уже 70 тысяч. Лидерами по внедрению в систему ЭЛН среди медицинских организаций стали Неклиновская и Белокалитвенская ЦРБ, а среди работодателей выделились Таганрогский металлургический завод и компания «Газэнергосеть розница». Представители руководства этих учреждений присутствовали на круглом столе и поделились своим опытом работы с «электронными больничными».

Некоторые из электронных сервисов еще находятся в процессе разработки и обязательно будут внедрены. Ведь задача Фонда – в том, чтобы россиянам стало удобнее пользоваться его услугами, а система их получения была максимально простой и прозрачной.