Цифровые сервисы информируют, подсказывают и облегчают жизнь

В Ростове-на-Дону прошел круглый стол, организованный «Комсомольской правдой» и Фондом социального страхования РФ.

- Живя в век цифровых технологий, нельзя оставаться от них в стороне, - отметила руководитель Ростовского отделения Фонда социального страхования Татьяна Рагель. - Поэтому мы уделяем огромное внимание цифровому предоставлению государственных услуг, изучаем международный опыт. Когда-то бухгалтеры все считали на обычных калькуляторах, а сейчас наши программные продукты значительно облегчают жизнь. О них мы сегодня и поговорим.

ДЕНЬГИ - СРАЗУ

Первое, о чем пошла речь, это проект «Прямые выплаты». Ростовская область в числе первых регионов приступила к его реализации, и за три года в нашем регионе произведено уже 3,4 миллиона соцвыплат на общую сумму более 28,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день удалось добиться того, что деньги по всем видам пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности, по уходу за ребенком и т.д.) приходят получателям без задержек, независимо от финансового состояния работодателя.

В рамках пилотного проекта были созданы электронные сервисы «Личный кабинет застрахованного», «Личный кабинет страхователя» и «Прямые выплаты социального обеспечения на карту МИР». На федеральном уровне опыт Ростовской области признали успешным.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УСЛУГАМ

Фонд социального страхования разработал и другие полезные электронные сервисы. Например, сервис «Информирование страхователей по электронной почте» предназначен для работодателей. Они подписываются на оперативную рассылку обо всех изменениях в законодательстве, касающихся деятельности Фонда.

Суть «Социального персонального информационного навигатора для детей-инвалидов» в том, что законному представителю ребенка направляются письма (в электронном или бумажном виде, на выбор) о том, какие технические средства реабилитации и протезы положены инвалиду в текущем году, где и как их получить, адреса и телефоны для обращения. Составляется персональный план обеспечения ребенка со сроками замены необходимых ему средств. За каждым ребенком закрепляется персональный менеджер - сотрудник Фонда, который контролирует весь процесс обеспечения.

Мобильное приложение «Социальный навигатор» информирует пользователя обо всех государственных услугах, которые оказывает ФСС. Последнее будет полезно людям с инвалидностью, семьям с детьми, работникам, заболевшим или пострадавшим от несчастных случаев на производстве. Его можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство Android.

ЗАКУПКИ ПОД КОНТРОЛЕМ

На круглом столе также обсуждался электронный сервис «Открытый контракт».

На сайте ok.fss.ru в свободном доступе еще до объявления процедуры госзакупки размещаются данные о планируемых закупках Фонда с начальной ценой контракта больше 1 миллиона рублей.

Любой неравнодушный человек или поставщик может проверить техническое задание, оставить свои предложения или указать на какие-то ошибки через личный кабинет на сайте.

В публичном обсуждении может участвовать и конечный потребитель, в том числе люди с инвалидностью, для которых закупаются технические средства реабилитации и льготные путевки на санаторно-курортное лечение.

А флагманский проект Фонда - «Электронный листок нетрудоспособности» - активно развивается в регионе. Жители Дона по достоинству оценили все удобства «электронного больничного», которых выдано уже 70 тысяч. Лидерами по внедрению в систему ЭЛН среди медицинских организаций стали Неклиновская и Белокалитвенская ЦРБ, а среди работодателей выделились Таганрогский металлургический завод и компания «Газэнергосеть розница». Представители руководства этих учреждений присутствовали на круглом столе и поделились своим опытом работы с «электронными больничными».

С 2019 года Фонд социального страхования РФ планирует начать реализацию проекта «Предоставление электронного сертификата на отдельные виды изделий технических средств реабилитации». Этот документ, имеющий номинальную стоимость, даст возможность инвалиду, не используя собственные деньги, самостоятельно приобрести наиболее подходящее ему изделие у выбранного им поставщика таких товаров.

Некоторые из электронных сервисов еще находятся в процессе разработки и обязательно будут внедрены. Ведь задача Фонда – в том, чтобы россиянам стало удобнее пользоваться его услугами, а система их получения была максимально простой и прозрачной.