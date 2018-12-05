Гололед в Ростов-на-Дону, из-за которого около ста человек загремели в травмпункты, стал темой обсуждения в эфире новой программы «У нас на районе» на радио «КП» (89,8 FM).

ГЛАС НАРОДА

«Коммунальщики ждут, когда все растает?»*

«Жители пяти подъездов дома по проспекту Кировскому, 44 шлепаются на нечищеных дорожках двора. К кому обращаться? Управляющая компания счета рассылает регулярно, а вот убирать снег и лед не спешит».

«Живу в Пролетарском районе - район Нахичевани, на улице Закруткина. Там мрак вообще. Никто ничего не убирает. Наверное, все ближайшие травмпункты переполнены».

«На улице Катаева - между проспектом Театральным и Журавлева - огромные наледи на дорогах. Всем пешеходам: будьте внимательны!»

«В Первомайском районе, на улице Можайской, невозможно ходить, гололед страшный. ЖКХ ничего не делает. Люди падают. Ну, что же это такое?»

«Военвед. Гололед по всему микрорайону. Не пройти ни к подъезду, ни по улице. Я ходила в управляющую компанию, чтобы вызвать мастера. Было часа три. Мне ответили: «Подождите, до вас очередь еще не дошла».

«Добровольского, 5/4 - межквартальные дороги не чистят с начала снегопада. Живет много пожилых людей. Рядом детский садик. Но впечатление такое, что коммунальщикам нет дела до людей. Скользко и опасно!»

«Первомайский район - от улицы Селиванова до Веры Пановой. Дорога плохо чистится. Одну сторону кое-как почистили, а про другую совсем забыли. Нужно за такую работу неуд ставить».

«Комсомольская площадь, улица Дранко. Это центр города, живет много пожилых людей. Но абсолютный каток! Бабушек поднимаем - постоянно падают. Обратился в управление благоустройства Октябрьского района. Так мне ответили: «Хотите, чтобы побыстрее убрали, пришлите фото. И еще в течение трех дней присылайте снимки того, что там не убирается. Тогда уберем исполнителя, который выполняет работы, назначим новый конкурс». То есть, получается, что коммунальщики просто ждут, когда все растает?!»

«Я живу на Большой Садовой, напротив мединститута. Там везде лед, ребята едут, как на лыжах. Тротуары не чищены. Люди не идут - ползут. Похожая ситуация на Крепостном - от Садовой до Пушкинской. И на Кировском. Вообще идти нельзя!»

«Напротив завода на Сельмаше остановка автобуса, там каток и абсолютное зеркало».

«Казахская, 65а. Дворники работали, но там, где машины едут, скользко».

«Болгарстрой. Пройти можно только возле дома на улице Кривоноса, 3, везде все обледенело».

«На Таганрогской, 120/1 вокруг домов ужас. Проехать можно только на коньках».

«2-ю Линию вообще не убирают. С тех пор как снег выпал, ни одного коммунальщика не видела. Очень трудно пройти. Это же не дело! А еще сосулька на козырьке висела две недели, так я сама ее сбила, чтобы она ни на кого не упала. Обленились совсем!»

«Они вообще смотрят, что творится на дорогах? Нет техники, которая могла бы разбросать песок? Год назад был такой же гололед, но тогда хотя бы по центру ездили машины и чистили дорожки. А в этом году что изменилось? Почему по Ростову-на-Дону ни пройти ни проехать?»

*Звонки в прямой эфир.

Как правильно падать.Фото: Анна ЛАТУХОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как отстоять свои права

- Для начала необходимо зафиксировать факт падения - это могут быть свидетельские показания, видео с камер наблюдения или снятое на мобильник, - сказал в эфире радио «КП» юрист Николай Губин. - После этого обращайтесь за медицинской помощью - например, вызовите скорую. Во время лечения собирайте все чеки за лекарства и лечение. Далее необходимо найти хозяина той территории, на которой вы получили травму. Лучше всего это сделать, обратившись в районную администрацию. Там вам точно скажут, кто собственник здания. Далее уже нужно предъявлять претензии ему. Это может быть претензия в письменном виде с требованием компенсировать вам затраты либо обращение в суд. В первом случае вы должны написать ее в двух экземплярах и получить ответ в течение десяти дней со дня обращения. Во втором случае - вправе требовать компенсацию еще и морального вреда.

К слову, за нарушение Правил благоустройства территории в Ростове-на-Дону могут не просто выписать предписание об устранении нарушений, но и оштрафовать. За сосульки, нечищеные улицы и прочее юрлицам грозит штраф от 25 000 до 70 000 рублей, должностным лицам - от 8 000 до 30 000 рублей, а физические лица заплатят от 300 до 3 000 рублей. Если в течение года жалоба повторится, то размеры сумм вырастут. Максимальный штраф - до 100 000 рублей.

КСТАТИ

Минздрав России подготовил памятку «О гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи» для пациентов. В частности, в ней говорится о том, какие ее виды должны оказываться бесплатно, а также называются предельные сроки ожидания помощи. Кроме того, четко прописано - за что пациенты не должны платить, а за что должны. Ну, и конечно же, куда обращаться, если возникают вопросы при нарушении прав на бесплатную медицинскую помощь. (подробности)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хотите рассказать, где еще не убирают? Тогда присылайте адреса и фото на наш редакционный WhatsApp по номеру: 8-909-409-00-00.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Куда жаловаться, если не чистят снег*

Аварийно-диспетчерская «Служба-05» г. Ростова-на-Дону: (863) 244-26-04, 244-25-98, 244-26-91, 244-26-93.

Аварийно-диспетчерские службы районов города:

* Ворошиловский район: 235-11-11;

* Железнодорожный район: 222-45-70;

* Кировский район: 262-05-63;

* Ленинский район: 240-20-07;

* Октябрьский район: 245-03-45;

* Первомайский район: 252-31-32;

* Пролетарский район: 251-66-65;

* Советский район: 222-69-03.

*По данным администрации Ростова-на-Дону.

КСТАТИ

Программу «У нас на районе» слушайте по понедельникам в 17.05. Телефон прямого эфира: 333-25-22.