Звезда «Елок» в ожидании ростовских героев

Кто не знает о теории рукопожатий? Той самой, что лежит в основе сюжетов фильмов «Елки». Невозможного не бывает. На земном шаре обязательно найдутся отзывчивые люди, которые придут на помощь, в конце-концов совершат то самое невозможное. Накануне нового года Тимур Бекмамбетов представит очередной фильм именно об этом. Уже известно, что эти «Елки» будут последними. Но ведь добро должно быть бесконечно, правильно?

Создатели фильма решили отметить тех людей, которые совершали поступки абсолютно бескорыстно, от чистого сердца. «Комсомолка», естественно, не могла остаться в стороне. По всей России объявляется акция «Вселенная добра», в котором примут участие трое наших земляков. Все они большие молодцы, уже становились героями публикаций «Комсомолки».

В добрых делах победителей не бывает, просто просим читателей оставить свой голос за историю, которая задела эмоционально, заставила улыбаться, плакать и гордиться. С создателей фильма «Елки» - билеты победителю на звездную премьеру.

КСТАТИ

О ЧЕМ ПОСЛЕДНИЕ «ЕЛКИ»?

В главных ролях до боли знакомые лица: Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Героев ждут новые приключения: Снегурочка спасет одинокого дедушку; тюменский хипстер поможет дяде Юре правильно сделать предложение своей возлюбленной; Борис сделает все возможное, чтобы его друг Женя не вернулся в Якутию. А еще любовь, стресс и.... Но лучше увидеть кинокомедию своими глазами. Премьера фильма в Ростове-на-Дону состоится в кинотеатре «Киномакс» 25 декабря, где со зрителями встретиться известный актер, звезда «Елок» и сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов.

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