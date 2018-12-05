Звезда «Елок» в ожидании ростовских героев

Кто не знает о теории рукопожатий? Той самой, что лежит в основе сюжетов фильмов «Елки». Невозможного не бывает. На земном шаре обязательно найдутся отзывчивые люди, которые придут на помощь, в конце-концов совершат то самое невозможное. Накануне нового года Тимур Бекмамбетов представит очередной фильм именно об этом. Уже известно, что эти «Елки» будут последними. Но ведь добро должно быть бесконечно, правильно?

Создатели фильма решили отметить тех людей, которые совершали поступки абсолютно бескорыстно, от чистого сердца. «Комсомолка», естественно, не могла остаться в стороне. По всей России объявляется акция «Вселенная добра», в котором примут участие трое наших земляков. Все они большие молодцы, уже становились героями публикаций «Комсомолки».

В добрых делах победителей не бывает, просто просим читателей оставить свой голос за историю, которая задела эмоционально, заставила улыбаться, плакать и гордиться. С создателей фильма «Елки» - билеты победителю на звездную премьеру.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

УЧАСТНИКИ

Школьница-спасительница: Кристина Гришкова награждена медалью «За отвагу на пожаре»

Когда начался пожар в частном доме, внутри были только дети. Самой старшей Кристине - 12 лет. Малышня рванула к выходу, а там пламя. Пытались открыть окна - не смогли, кричали — никто не слышал. Кристина решила лезть через форточку и вытаскивать остальных. Через минуту, когда они оказались у забора, рванули газовые баллоны... Пожарные наградили школьницу за спасение людей. А сейчас она сама нуждается в доброте. Уроженка Украины вместе с братом попала в азовский центр помощи, ей требуется помощь при оформлении гражданства. Ау, отзывчивые люди!

Читайте историю про нашу героиню.

Кристина Гришкова.

Пятиклассник, не оставивший хвостатого друга на улице: Арсений Михайлов стал героем социальных сетей

Мальчик очень хотел взять домой пса-дворнягу, которого летом заметил на улице. Мама попросила доказать, что он готов ухаживать за питомцем, нести ответственность. Тогда школьник на карманные деньги купил одноразовые перчатки, стаканчики, минералку, лимоны, собрал с грядки мяту и вышел к магазину, обустроив торговую точку. Стакан напитка предлагал по 30 рублей. О ребенке, который мечтает о хвостатом друге, рассказали в социальных сетях. Жители Ростова специально приезжали к магазину, чтобы поддержать мальчика. Собранных за несколько дней денег хватило не только на прививки, обработку собаки от блох и клещей, но еще и на еду. Щенка назвали Арчи. Он сейчас главный любимец в семье Михайловых.

Читайте историю про нашего героя.

Арсений Михайлов.

Ростовчанка, победившая рак, помогает другим: Елена Татаркина написала книгу, ставшую бестселлером

За свои 28 лет ростовчанка Елена Татаркина пережила то, что не каждому за всю жизнь-то под силу. Несколько лет назад у молодой девушки - у которой, казалось бы, вся жизнь впереди, обнаружили смертельную болезнь. Диагноз врачей «рак» звучал как приговор. Однако она не опустила руки, не осталась один на один со своей болезнью, а стала рассказывать о больничных буднях в социальных сетях. Делилась своими переживаниями и чувствами, страхами и надеждами. Она победила, а потом написала книгу #ракдурак и стала помогать другим.

Читайте историю про нашу героиню.

Елена Татаркина.

КСТАТИ

О ЧЕМ ПОСЛЕДНИЕ «ЕЛКИ»?

В главных ролях до боли знакомые лица: Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Героев ждут новые приключения: Снегурочка спасет одинокого дедушку; тюменский хипстер поможет дяде Юре правильно сделать предложение своей возлюбленной; Борис сделает все возможное, чтобы его друг Женя не вернулся в Якутию. А еще любовь, стресс и.... Но лучше увидеть кинокомедию своими глазами. Премьера фильма в Ростове-на-Дону состоится в кинотеатре «Киномакс» 25 декабря, где со зрителями встретиться известный актер, звезда «Елок» и сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов.