Ростов-на-Дону: правила конкурса «Вселенная добра»

1.1. Организаторами конкурса являются АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр.1. и

1.2. Публичный конкурс проводится организатором

1.3. Публичный конкурс проводится с целью поддержания интереса к медиаресурсам Издательского дома «Комсомольская правда»

1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

1.6. Территория проведения конкурса - РФ

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Победитель конкурса обязан по требованию организаторов сообщить следующие данные: ФИО (полностью), возраст, номер телефона. После объявления итогов организатор вправе запросить номер паспорта победителя. В случае объявления победителем участника, не сообщившего данные документа, удостоверяющего личность, он несет риск последствий в виде невыплаты награды (невыдачи призов) организатором.

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организатора.

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Расходы по получению призов победителям не компенсируются организатором конкурса

2.7. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. В качестве приза победитель получает приглашение на премьеру фильма «Елки Последние»

3.2. Время вручения приза оговаривается организатором с победителем индивидуально.

3.4. Победитель конкурса вправе получить награду не позднее 7 декабря

3.5. Участник конкурса, признанный организатором победителем, обязан получить награду лично. Для получения награды победитель обязан предъявить организатору оригиналы документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организатором конкурса.

3.6. Призы не подлежат обмену на другой Приз, а также не выплачиваются в денежной форме. Организатор не принимает претензий по поводу утраты/порчи Призов.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА и РАЗМЕР НАГРАДЫ

4.1. Конкурс проводится в период с 3 декабря 2018 года по 7 декабря 2018 года. Редакция Комсомольской правды выберет победителей не позднее 7 декабря 2018 года. Количество победителей – 1

4.2. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами на весь срок проведения конкурса.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

5.2. Организатор вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.3. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.