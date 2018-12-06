Волонтерство и благотворительность - новые социальные тренды современной российской действительности. Бизнес активно поддерживает всевозможные акции такого рода. К тому же они находят самый живой отклик в сердцах участников, а значит, проводятся не зря!

Особенно мы в предвкушении чудес накануне самого светлого и долгожданного события - Нового года. И чудо обязательно случится! С этой целью лидеры детских и молодежных и объединений общеобразовательных учреждений Ворошиловского района при поддержке отдела образования традиционно поводят акцию «Подари ребенку счастье в Новый год». В этом году акцию также с удовольствием поддержали ростовский филиал издательства «Эксмо» в Ростове-на-Дону и рекламная компания «Резон».

В Ростове-на-Дону проходит благотворительная акция «Подари ребенку счастье в Новый год». Фото: Издательство «Эксмо» в Ростове-на-Дону

Суть ее в том, что на средства спонсоров печатаются новогодние открытки и календарики, которые учащиеся школ и дошкольных образовательных учреждений распространяют среди друзей и родителей. Продукция стоит недорого, но, когда в акции участвует много людей, итоговая сумма получается внушительная. Собранные средства будут направлены на нужды детей, находящихся на лечении в онкологических отделениях больниц города.

Стоит отметить, что ребята участвуют в акции с большим энтузиазмом. Ведь это поистине настоящее чудо - как легко иной раз помочь своему ближнему. Неслучайно на календарике, который участвует в акции в этом году, напечатано пожелание, актуальное во все времена: «Любовь - это самое ценное, что вы можете дать».

- Мы рады участвовать в подобных мероприятиях и выражаем благодарность отделу образования Ворошиловского района в лице начальника Ирины Юрьевны Миковой за такую возможность, - говорит руководитель отдела маркетинга издательства «Эксмо» в ростовском филиале Анна Космынина.

Кстати, сотрудничество ростовского филиала «Эксмо» с Ворошиловским районом началось в этом году, но, за столь короткое время уже организованы совместные фестивали и праздники. Так, весной 2018 года дошкольные учреждения Ворошиловского района приняли участие в конкурсе поделок, посвященном Дню Великой Победы. На призыв откликнулись более полутора тысяч детей и родителей, 705 из них стали победителями и призерами. Конкурс вызвал неподдельный интерес среди воспитанников детских садов, родителей, воспитателей и стал серьезным вкладом в развитие у детей любви к Родине, гордости за нее и сохранение исторической памяти потомков.

Издательство «Эксмо» готово поддерживать любые социальные акции, направленные на развитие книжной культуры. Здесь стараются привить детям любовь к книге, привлечь читателя, обратить внимание на те или иные достойные издания. Различные социальные проекты - одно из приоритетных направлений работы ростовского филиала издательства. Заинтересованным партнерам всегда готовы предоставить подарочный фонд для различных тематических конкурсов, поддержать всевозможные инициативы. Издательство привлекает к совместной работе развивающие детские клубы и центры, литературные кружки, библиотеки, детские сады и школы. Открытость любым идеям и креативным задумкам - рабочее кредо «Эксмо»!

В Ростове-на-Дону проходит благотворительная акция «Подари ребенку счастье в Новый год». Фото: Издательство «Эксмо» в Ростове-на-Дону. На правах рекламы

Воспитание через книгу - давно опробованный и эффективный метод. Недаром же наша страна гордо носила звание самой читающей в мире. И эти истоки не стоит забывать! Окунуться в волшебный мир литературы можно в книжном гипермаркете, который издательство «Эксмо» открыло в Ростове-на-Дону по адресу ул. Страны Советов, 44Б. Здесь представлены не только всевозможные издания, но также канцтовары и развивающие игрушки. За помощью в подборе подходящей книги можно обратиться к консультантам - они посоветуют авторов, которые достойны особого внимания. Кстати, до конца текущего года для читателей «Комсомольской правды» действует скидка 30% на весь ассортимент. Подробности об акциях всегда можно узнать на официальном сайте гипермаркета http://книги-гипер.рф/

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7 причин прочитать роман Пэм Райан «Эхо» со своими детьми

Рман Пэм Райан «Эхо». Фото: Издательство «Эксмо» в Ростове-на-Дону

Одна из новинок, которая потрясла читателей по всему миру, - роман «Эхо», который написала американская писательница Пэм Муньос Райан. Эта книга уже получила титул бестселлера по версии издания «Нью-Йорк Таймс», а ее автор удостоена медали за выдающийся вклад в литературу для детей и множества других престижных наград. Роман «Эхо» впервые выходит на русском языке в издательстве «Эксмо». Вот семь причин, почему вам и вашим детям стоит познакомиться с этим произведением.

1. Вместе с юными героями ваши дети научатся дружить, любить и преодолевать свои страхи. А еще помогать своей семье и не унывать в трудных ситуациях.

2. Книга расскажет вашим детям о Второй Мировой войне и Великой депрессии на понятном для них языке. Реальные исторические факты автор подает так, чтобы это было интересно школьникам, но избегает шокирующих подробностей.

3. После прочтения романа дети сами захотят ходить в музыкальную школу! Они не просто узнают о тех эмоциях, которые дарит музыка слушателям и исполнителям, но и смогут испытать их прямо в процессе чтения.

4. Тот, кто уже увлечен музыкой, сможет расширить свой кругозор и развить образное мышление. В этом помогут народные песни и классические композиции, тесно связанные с происходящим на страницах романа.

5. Этот автор точно знает, чем увлечь ваших детей! Она не только выпустила более 40 книг для детей и подростков, но и является мамой четверых взрослых детей и счастливой бабушкой. А также в течение некоторого времени работала учительницей младших классов.

6. От романа невозможно оторваться! Увлекательная история сочетает в себе элементы сказки, исторической драмы и приключенческого романа. Неожиданные повороты сюжета не позволяют закрыть книгу, не дочитав ее до самого конца.

7. Родителям «Эхо» поможет научиться лучше понимать своих детей. Открыв его вместе со своими детьми, вы вспомните, каково это - быть ребенком. Прочувствуете, что на самом деле движет подростками, и поймете, как важно для них то, что взрослые называют «пустяками».

Источник: eksmo.ru.