В Ростове-на-Дону собираются расширить пр. Нагибина и построить развязку на пл. Гагарина

Городские власти в очередной раз обратили внимание на проблему «узкого горлышка» пл. Гагарина, в которую упираются транспортные потоки в часы пик: утром пробка неизменно выстраивается со стороны Северного жилмассива в направлении центра, а вечером — обратно.

- Интенсивность движения на площади Гагарина превышает ее пропускную способность, из-за чего возникают заторы, - заметил директор муниципального департамента автодорог и организации дорожного движения Сергей Лиманов.

Впрочем, по его словам, в происходящем виноваты еще и сами водители, не соблюдающие Правила дорожного движения и провоцирующие тем самым дополнительные проблемы с движением.

А вот скорого решения проблемы, следует из объяснений Лиманова, в ближайшее время ждать не следует: город-то строится, говорит он, интенсивно — прирастает все новыми микрорайонами на северном и северо-западном направлениях, количество автотранспорта, соответственно, тоже увеличивается. И только лишь с помощью регулировки движения — то есть, дорожных знаков, разметки и светофоров — этот вопрос не решить.

Хотя — различные предложения поступают, уточнил чиновник, и их не отбрасывают в сторону.

- В настоящее время рассматриваются различные варианты улучшения транспортной доступности по оси «Центр-Север» - причем, с детальной проработкой и проведением полноценного технико-экономического обоснования на предмет их эффективности, - пояснил он.

Один из таких проектов — расширение пр. Нагибина от ЦГБ до ул. Ларина, а также строительство многоуровневой транспортной развязки на площади Гагарина. Сроков исполнения, однако, Лиманов не назвал — на данный момент это лишь планы.

Известно, что в ходе общественных слушаний Стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года, которые состоялись в начале осени, эксперты высказали мнение о необходимости создания в южной столице как минимум четырех транспортных развязок и шести подземных переходов только непосредственно на пр. Нагибина.

А в самом документе (в редакции от 12 ноября нынешнего года) в ближайших планах значится только одна из них — на пл. Ленина, которую планируется создать в 2021-2022 годах, на что понадобится 550 млн рублей.

Следующий шаг — это двухуровневая развязка на пересечении Красноармейской и Ворошиловского (2022-2024 годы, 950 млн), а только затем уже — такая конструкция на пл. Гагарина: она будет стоить, в нынешних ценах, 850 млн рублей и к ее созданию, предположительно, приступят только в 2024-2026 годах. И аналогичные же две развязки, кстати, собираются в течение 2023-2027 годов возвести еще и на Буденновском — на пересечении этого проспекта с Текучева и с Красноармейской.

Напомним, в предыдущий раз в мэрии брались за пл. Гагарина при первом сити-менеджере Ростова-на-Дону Сергее Горбане - и тогда все закончилось созданием еще одного, "малого" кольца для съезда автомобилей, которые выезжают с Ворошиловского на Текучева в сторону Буденновского.

Однако это вызвало и дополнительные проблемы: новый поток вклинивается или в трафик, идущий по Нагибина со стороны Северного, или в тот, что двигается по Текучева в западном направлении.