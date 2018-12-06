2018-12-08T19:33:20+03:00
Происшествия

После ссоры с женой ростовчанин устроил пожар в многоэтажке

Спасателей он встретил с ножом в руках
Илья БОГОМОЛОВ
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Пожар произошел на 15 этаже.Пожар произошел на 15 этаже.Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня днем, 6 декабря, в Ростове, в 25-этажке по улице Магнитогорской произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире поступило спасателям в 13:15. На место выезжали шесть пожарных машин, огнеборцам пришлось подниматься на лестнице к окну на 15 этаже. На тушение ушло около часа.

- Горела квартира на площади в 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям пожарных, спасены люди, - сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области.

Пожар потушили в течение часа. Фото: СОЦСЕТИ

Пожар потушили в течение часа.Фото: СОЦСЕТИ

Жители дома рассказали, что в злополучной квартире накануне вечером произошел скандал. Муж и жена долго кричали друг на друга, а потом мужчина остался один.

- Он ходил по квартире, орал, стучал по стенам, выходил на балкон с ножом. Кричал, что если что-то случится, то виновата будет его супруга. Мы уже, грешным делом, подумали, что он ее убил, - рассказали соседи дебошира. - Все утро боялись, что он нам устроит либо потоп, либо пожар.

Обеспокоенные жильцы вызвали полицию. По словам ростовчан, сотрудники МВД несколько раз поднимались на этаж, но мужчина им не открывал. Это продолжалось все утро, пока из окна спальни злополучной квартиры не повалил черный дым. Однако, по версии правоохранительных органов, участковые приехали уже после начала пожара, когда выяснилось, что хозяин квартиры не пускает спасателей на свою жилплощадь.

Квартира горела на площади в 25 кв.м. Фото: СОЦСЕТИ

Квартира горела на площади в 25 кв.м.Фото: СОЦСЕТИ

- Когда стражи порядка прибыли на место, сотрудники МЧС сообщили им, что в подъезде находится мужчина с ножом, который не пускает в квартиру пожарных. Полицейские вызвали подкрепление и обезвредили дебошира, после чего передали приехавшей бригаде скорой помощи, так как он неадекватно реагировал на происходящее, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Соседи рассказывают, что мужчина сопротивлялся полицейским, им пришлось буквально тащить его до кареты медиков. А после на месте происшествия все-таки объявилась его жена.

Полицейские вынесли дебошира из здания. Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские вынесли дебошира из здания.Фото: СОЦСЕТИ

- Когда она давала показания, я слышала, что этот мужчина только вышел из тюрьмы, сидел за убийство. По ее словам, он вчера не пустил ее домой, угрожал зарезать, и она уехала, - рассказала соседка супругов.

Сейчас жильцы дома подсчитывают убытки: у одних окна потрескались от жара, у других провонялась мебель. Ростовчане благодарят пожарных за оперативную работу и собираются писать заявление на дебошира, поставившего жизни и имущество соседей под угрозу.

В итоге полицейские скрутили дебошира. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге полицейские скрутили дебошира.Фото: СОЦСЕТИ

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