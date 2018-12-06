2018-12-06T18:11:32+03:00
Общество

Место мужа вакантно: Звезда Playboy Мария Лиман впервые рассказала о разводе

Сексапильная дива теперь точно знает, каким должен быть ее новый избранник
Ольга ГОПАЛО
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Сексапильная дива теперь точно знает, каким должен быть ее новый избранник. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Сексапильная дива теперь точно знает, каким должен быть ее новый избранник. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Счастье длилось не долго. Звезда Playboy в эксклюзивном интервью «КП-Ростов» рассказала о своем разводе. Еще в начале этого года сексуальная брюнетка тайно вышла замуж, расписавшись вдали от фотокамер.Тогда Мария говорила, что планирует сыграть пышную свадьбу, но из-за плотного графика - модель активно снимается в фильмах и принимает участие в фотосессиях, никак не могла определиться с датой торжества. И вот теперь сердце самой очаровательной брюнетки рунета снова свободно: ликуйте, полумиллионная армия подписчиков!

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Сладких снов
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- Мы развелись, - рассказала «КП» Ростов Мария. - Очень долгие отношения застряли и не было никакого развития. Мы в браке существовали как отдельные единицы. Я пересмотрела наши отношения и поняла, что нет смысла откладывать наш развод. Мы стали уже родными людьми, привыкли друг к другу, но мы потухли.

liman_marialiman_maria
Сладких снов
26014 отметок «Нравится»347 комментариевInstagram

- Что послужило причиной?

- Первый раз, я это заметила у подруги на дне рождения, когда ее муж поздравлял ее с и как у них горели глаза! Они уже пять лет вместе, а такая страсть... Я захотела таких же отношений и поняла, что это возможно. А с мужем мы остаемся просто хорошими знакомыми.

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С легким паром
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Спокойной ночи
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- Поделитесь планами на будущее?

- Я понимаю, что пора заводить детей и переходить на новый уровень. А пока снова думаю о переезде в Америку (Мария мечтает о схемках в Голливуде, - прим. автр.).

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Мария
9397 отметок «Нравится»165 комментариевInstagram

- А какого ищите теперь?

- Ищу того, который не будет ограничивать мои возможности.

Напомним, Мария впервые снялась для журнала Playboy, чтобы покорить своего будущего супруга. Увидев красавицу на обложке, мужчина понял, что потерял. На съемки возлюбленной и публикации откровенных фото в Инстаграм он реагировал спокойно. Но ждал, что когда Мария станет великой актрисой, то удалит откровенный аккаунт из социальных сетей.

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Happy end закончилась история с угрозами в адрес звезды Playboy Марии Лиман. На модель из Ростова-на-Дону - сексапильная брюнетка стала сверх популярной после того, как появилась на страницах календаря одного из самых известных мужских журналов, обрушился шквал негатива от многодетной матери, которая уличила отца своего ребенка в измене.

Молодая женщина была уверена: пока она лежала в роддоме, благоверный укатил на Мальдивы вместе с известной на весь мир красавицей. (подробности)

НУ И НУ!

Звезда Playboy Мария Лиман: Когда я заработала свой первый миллион, подруги от меня отвернулись

- У меня очень много знакомых, которые много достигли, и с кем я в хороших отношениях. Я знаю, какой это тяжелый путь, - рассказала в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" Мария Лиман. - Я не «опозорила Ростов или Россию», как многие говорят. Некоторые думают: разделась и все. Но они не понимают, что за этим стоит большой труд. Ведь, если каждый разденется и выйдет на улицу, ему за это денег не заплатят, еще и в полицию заберут. А те же Мерлин Монро, Ирина Шейх, Мария Шарапова не просто достигли высоких результатов в спорте, кино и шоу бизнесе, они работали над собой. И то, что нас пригласили на съемку в Playboy, означает, что на тебя обратила внимание международная пресса.

Кстати, очень мало моих подруг и знакомых порадовались моему первому успеху, особенно, когда я заработала свой первый миллион. Напротив: «Вот ты каким путем...». Но кто вам мешает заработать тем или иным путем эти же деньги? Просто мне кажется, если бы люди достигали того, чего они хотят, то они бы были гораздо добрее. (подробности)

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