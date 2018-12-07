30 ноября в Ростове-на-Дону были подведены итоги проекта «Клиника года-2018». Три месяца жители города и области выбирали лучшие медицинские центры путем народного голосования на сайте rostov.kp.ru. С 31 июля по 31 октября было подано 28 857 голосов, благодаря чему стало возможным определить, кому ростовчане доверяют свое здоровье, где самые лучшие врачи и оборудование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/681247" frameborder="0"></iframe> «Клиника года-2018»: народное голосование определило лучшие медцентры Ростова-на-Дону.Ростовчане проголосовали за свои любимые клиники

Стоит отметить, что клиники и их врачи были представлены не просто «визитными карточками» на сайте (фото, видео, информация). С их участием в качестве экспертов вышел не один десяток статей на медицинскую тематику. Также специалисты центров приходили в студию радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 fm) и рассказывали радиослушателям о современных тенденциях в медицине.

Достойные награды победителям. Фото: Роман Неведров

Этот проект стал навигатором по клиникам для тысяч людей, а руководители медучреждений получили такую необходимую им обратную связь - ведь пациенты оставляли на сайте не только свои голоса, но и комментарии о врачах, сервисе, качестве и доступности услуг.

Итак, рады вам представить победителей народного голосования. Клиники, которым огромная аудитория «КП» отдала свое предпочтение. Медицинские коллективы, которые радуют пациентов не только продуктивным лечением, но и качеством обслуживания. Центры здоровья, высокий уровень специалистов и оборудования которых не вызывает сомнений.

ПОБЕДИТЕЛИ «КЛИНИКИ ГОДА-2018»

Номинация «Формула рождения: лучшая клиника ЭКО и репродукции»- Клиника репродукции и ЭКО «Геном-Дон».

Директор службы рекламы Ростовского филиала "ИД "Комсомольская правда" Игорь Байтингер и врач клиники "Геном-Дон" Екатерина Белозерцева. Фото: Роман Неведров

Номинация «Территория здоровья: лучшая многопрофильная клиника» - Медицинский центр «Ревиталь».

Номинация «Безграничное доверие: современная клиника с вековыми традициями лечения» - НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ростов-Главный ОАО «РЖД».

- Формат данного конкурса позволяет пациентам посмотреть на рейтинг, который они сами же и составляют. И для клиник это возможность взглянуть на свои недоработки и улучшить качество обслуживания людей. Я думаю, мы еще не раз будем участвовать в этом проекте, - поделился главный внештатный эндоваскулярный хирург СКЖД Александр Мурлычев.

Главный внештатный эндоваскулярный хирург СКЖД Александр Мурлычев. Фото: Роман Неведров

Номинация «Индивидуальный подход к здоровью: лучшая клиника в сфере лечения метаболических нарушений» - Центр метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония РавноВЕСиЯ».

Номинация «Новейшие технологии имплантации: лучшая стоматологическая клиника в сфере ортодонтии и протезирования» - Стоматологический центр «Династия-С».

Номинация «Передовая стоматология: лучшая клиника эстетической стоматологии» - Стоматологическая клиника «Доктор Келлер».

Номинация «Безупречный сервис: лучшая клиника в сфере организации и обслуживания пациентов» - Сеть поликлиник «АВЕНЮ».

Номинация «Инновационная стоматология: лучшая стоматологическая клиника для всей семьи» - Стоматологическая клиника «Реноме».

Радиоведущий Ростовского филиала "ИД "Комсомольская правда" Владимир Добрицкий и руководитель клиники "Реноме" Олег Руденский с учредителем клиники Софьей Ланской. Фото: Роман Неведров

Номинация «Легкий шаг: лучшая клиника по решению варикозных проблем» - Клиника лазерной хирургии «Варикозанет».

Номинация «Здоровье животных: лучшая многопрофильная ветеринарная клиника» - Ветеринарная клиника «Центр».

Научный руководитель сети ветклиник "Центр" Алексей Ермаков, директор сети ветклиник Ирина Ермакова (справа) и главный врач сети Анастасия Кочеткова. Фото: Роман Неведров

- Мы впервые участвовали в этом конкурсе и получили очень положительные эмоции. Мы много лет работали на сегодняшний результат. Желаем проекту успехов и чтобы как можно больше клиник участвовали в нем каждый год, - сказал главный врач клиники «Центр», профессор Алексей Ермаков.

Главный врач клиники «Центр», профессор Алексей Ермаков. Фото: Роман Неведров

Номинация «Искусство преображать: лучшая косметологическая клиника» - Центр косметологии «DeL’Art».

Номинация «Искусство возвращать зрение: лучшая офтальмологическая клиника» - Лечебно-диагностический центр «Сокол».

Директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала "ИД "Комсомольская правда" Валерия Ульянова и главный врач ЛДЦ "СОКОЛ" Ирина Исакова. Фото: Роман Неведров

Номинация «Власть над зависимостью: лучшая наркологическая клиника» - Клиника «Спасение».

Номинация «Диагностика без границ: лучшая клиника в сфере диагностических услуг» - Сеть медицинских центров «Эталон».

- Хочу сказать самые теплые слова организаторам этого проекта. Он позволяет жителям нашей области определиться, куда им обратиться за медицинской помощью, а мы получаем возможность показать, что мы умеем, - сказал Александр Пономарев, директор центра «МРТ Диагност», который входит в сеть «Эталон».

Александр Пономарев, директор центра «МРТ Диагност», который входит в сеть «Эталон». Фото: Роман Неведров

Номинация «Надежда на исцеление: эффективное лечение зависимости» - Центр социальной реабилитации «Вершина-Ростов».

- Хотелось бы поблагодарить за эффективность этого проекта, которая заключалась в том, что мы получили обратную связь от наших пациентов, услышали, какие моменты нам еще нужно доработать. Для нас это рост и развитие, - отметил руководитель центра Александр Подситков.

Руководитель центра «Вершина-Ростов» Александр Подситков. Фото: Роман Неведров

Номинация «Женское здоровье: лучший медицинский центр в сфере гинекологии» - Медицинский центр «Юнона».

Руководитель отдела маркетинга МЦ "ЮНОНА" Арсений Осипян и PR-менеджер центра Евгения Сарлова. Фото: Роман Неведров

- Участие в этом конкурсе принесло нам ощутимый эффект. Увеличились и поток пациентов, и количество информационных запросов в сети. И этот процесс до сих пор продолжается! Удивительно, насколько активно отреагировала аудитория, - поделился эмоциями руководитель отдела маркетинга центра Арсений Осипян.

Руководитель отдела маркетинга Медицинского центра "Юнона" Арсений Осипян. Фото: Роман Неведров

Номинация «Клиника у дома: высокое качество медицинских услуг» - Медицинский центр «Евроэксперт Клиник».

Номинация «Лучшая диагностическая клиника административных центров Ростовской области» - Диагностический центр «МРТ Плюс».

Поздравляем победителей! Всем участникам проекта желаем достижения новых профессиональных высот, здоровья и удачи!

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