В декабре принято подводить итоги уходящего года, и кому как не строителям делать это с особой гордостью! Их стараниями город прирастает новыми квадратными метрами жилья и украшается современными объектами благоустройства. Так, Ассоциация строительных организаций «Комстрой» в 2018 году сдала в эксплуатацию 4 жилых дома, спорткомплекс, футбольное поле, зоны барбекю и площадки для выгула собак. Всего за 12 месяцев построено 78 000 кв. м жилья - теплые и уютные квартиры от компании «Комстрой» получили более 1 300 семей. Кроме того, начато строительство 3 новых жилых комплексов.

На встречу пришли более 150 представителей крупнейших банков, агентств недвижимости, поставщиков. Фото: АСО «Комстрой»

Чтобы подвести итоги года и рассказать о планах на будущее, в декабре АСО «Комстрой» собрала своих партнеров на территории креативной фотостудии Prostore. На встречу пришли более 150 представителей крупнейших банков, агентств недвижимости, поставщиков.

Компания АСО «Комстрой» подвела итоги уходящего 2018 года. Фото: АСО «Комстрой»

- Этот год для нас стал особенным: наша компания приступила к строительству ЖК за пределами Западного жилого массива, - рассказал председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко. - Это наш новый проект «Днепровская роща», который к тому же является первым для Ростова жилым комплексом в экостиле. Жилой комплекс примыкает к роще, которую мы планируем привести в порядок для приятных прогулок, а особое внимание мы уделим оформлению мест общего пользования и благоустройству территории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/681547" frameborder="0"></iframe> За минувший год Ростов-на-Дону прирос новыми жилыми комплексами.Компания АСО «Комстрой» подвела итоги уходящего 2018 года

Камень и дерево - основные материалы отделки входных групп ЖК «Днепровская роща». На территории комплекса расположатся интересные детские деревянные игровые комплексы. Прилегающую территорию Лелюшенковского лесопарка планируется привести в порядок, чтобы там можно было организовать пикник, спортивный марафон или тренировку.

Компания АСО «Комстрой» подвела итоги уходящего 2018 года. Фото: АСО «Комстрой»

Созданию комфортных условий на территории своих жилых комплексов АСО «Комстрой» уделяет особое внимание. В ЖК «Екатерининский» появились несколько новых детских игровых комплексов, парковая площадь для мероприятий, большой газон с капельным поливом (в теплое время года здесь проходили бесплатные занятия йогой), спорткомплекс для тренировок на свежем воздухе, уличные тренажеры, поле для мини-футбола и баскетбола, зона барбекю, площадка для выгула собак. Весной планируется открытие бесплатной школы бокса, а в одном из следующих дворов разрабатывается проект скейтпарка и велодорожки.

Благоустроенные дворы предусмотрены и в двух других жилых комплексах - «Маршал» и «Zапад». ЖК «Маршал» - это кирпично-монолитный дом в Левенцовке с закрытым безопасным двором, разнообразными детскими и спортивными комплексами, а также подземной автопарковкой. ЖК «Zапад» - это жилье по доступной цене, но с максимальным комфортом. В доме предусмотрены квартиры стоимостью до 1 млн рублей, а будущих жильцов порадуют такие опции, как подземная парковка, детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, панорамное остекление на верхних этажах, близость к инфраструктуре (напротив детский сад, рядом несколько школ, магазины), отличная транспортная доступность (рядом - выезд на ул. Портовую, дорога к центру по которой занимает 5-10 минут).

Начато строительство 3 новых жилых комплексов. Фото: АСО «Комстрой»

Обслуживанием построенных домов занимается собственная УК «Комсервис», которая, по оценке Государственной жилищной инспекции, входит в топ самых профессиональных управляющих компаний города. Организована круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, работают консьержи. Для жителей комплексов устраивают различные праздники: Дни древонасаждения, Масленица, 9 Мая и другие.