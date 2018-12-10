Ростовская область заняла 2-е место в России после Москвы по количеству взяточников

Ростовская область за год поднялась сразу на четыре строчки в рейтинге самых коррумпированных регионов страны, опубликованным Генпрокуратурой России в преддверии Международного дня по борьбе с коррупцией, который отмечается сегодня, 9 ноября, и занимает в нем теперь уже 2-е место — после Москвы.

В столице Россиийской Федерации — крупнейшем мегаполисе страны, где проживает 12,5 млн человек (т. е. в десять с половиной раз больше, чем в административном центре ЮФО), с начала года было зарегистрировано 182 преступления по статье «Получение взятки». И это — на три факта больше, чем в Ростове-на-Дону, где мздоимство за год выросло более чем втрое: в 2017-м донской регион располагался на 6-м месте со своими «несчастными» (применительно к нынешней статистике) 67-ю взятками.

На третьем месте — Подмосковье (126 фактов), на четвертом — Челябинская область (100), на пятом — Краснодарский край (93).

Ростовские следователи, впрочем, отчитались о том, что 145 фактов взяток уже расследовано — и все они направлены в суд.

Еще по одной распространенной «чиновничьей» статье Уголовного Кодекса — «Злоупотребление должностными полномочиями» - Ростовская область в рейтинге ГП РФ улучшила позиции: 15-е место среди регионов страны (34 эпизода против 36 в 2017-м).

Что примечательно, большинство самых резонансных преступлений с выявлением взяточников происходило по оперативной разработке ФСБ.

- А что тут удивительного? - пожимает плечами источник «КП» - Ростов-на-Дону» в силовых структурах. - Не секрет ведь, что, во-первых, коррупция отличается, образно говоря, многослойностью - то есть, имеет «интересы» на разных уровнях, поэтому и занимаются чекисты - там намного меньше шансов утечки информации, во-вторых, зачастую напрямую замешаны сотрудники правоохранительных структур, а в-третьих, и сами люди, которые попадают в жернова вымогательств со стороны власть имущих, предпочитают идти в Федеральную службу безопасности — ей больше верят. Ну и подключается Управление собственной безопасности (МВД) время от времени.

Берут, кстати, повсеместно — и разными суммами.

«КП» вспоминает самые яркие случаи.

ВЛАСТЬ

*Экс-глава администрации г. Шахты Игорь Медведев и его зам Сергей Галатов.

8 сентября Медведев, решением горсуда, был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2012–2015 годах чиновник, в то время замглавы горадминистрации по соцвопросам, получил от двух бизнесменов взятки, обещая взамен для них победу в крупных муниципальных конкурсах. Но — не выполнил он своих обязательств. А потом, уже зимой 2017-го, будучи в кресле сити-менеджера, когда директор местного рынка предложил ему долю за непривлечение к ответственности тех, кто ведет несанкционированную торговлю, он послал улаживать дела свого зама, который после задержание дал показания против шефа, уточняют источники.

*Начальница управления потребительского рынка Таганрога.

По версии следствия, 26 ноября 56-летняя подозреваемая получила 250 тысяч рублей за то, что не стала чинить препятствий торговцам, незаконно размещавшим свои ларьки в приморском городе.

*Инспектор Южного межрегионального управления Ространснадзора.

В августе 2018-го, как следует из материалов следствия, потребовал от директора автотранспортного предприятия 90 тысяч рублей за то, что выписал ему вместо реальных штрафов — минимально возможные. Деньги получил — и был взят с поличным операми ФСБ.

*Замглавы администрации по ЖКХ г. Донецка.

По данным следствия, «действуя путем угроз, потребовал от руководителя коммерческой организации, осуществляющей в Донецке сбору и вывоз твердых коммунальных отходов, а также уборку и благоустройство, безвозмездно переписать на его доверенное лицо половину предприятия — в обмен на покровительство».

Что тот и сделал. Чиновник быд задержан.

СИЛОВИКИ

*Двое оперуполномоченных отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Каменского межмуниципального отдела МВД.

Потребовали от предпринимателя 200 тысяч рублей за возврат ранее изъятого товара и не привлечение к установленной законом ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции.

Бизнесмен сначала согласился, потом — одумался и сдал обоих с потрохами.

*Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Родионово-Несветайскому району.

Запросил 80 тысяч рублей с местного жителя, чтобы отмазать его сына от уголовной ответственности. Поняв, что тот не способен найти такие деньги, снизил сумму до 60 тысяч, но — тот уже сообщил о вымогательстве, и «оборотня» задержали.

*Начальник отдела противодействия коррупции, вопросов безопасности, защиты гостайны управления Федеральной службы судебных приставов по РО.

По версии следствия, 56-летний сотрудник, пользуясь своим служебным положением, получил от своего подчиненного взятку в сумме 35 тысяч рублей за непривлечение его к дисциплинарной ответственности. Плюс обманул другого подчиненного, в отношении которого проводилась процессуальная проверка в органах полиции, запросив у него 20 тысяч рублей, и пообещав «решить вопрос».

*Следователь Красносулинского межмуниципального отдела МВД России.

Взял 140 тысяч, чтобы закрыть уголовное дело по ДТП, в котором погиб человек.

*Начальник Кашарского межмуниципального отдела МВД России.

Обложил, как считает следствие, данью подчиненных, получая несколько лет подряд от своего подчиненного, начальника ГИБДД, еженедельно деньги «за общее покровительство и попустительство по службе».

СОЦСФЕРА

*Врач-невролог поликлиники в Волгодонске.

Доктор потребовала, а затем и получила взятки в сумме 50 и 20 тысяч рублей от родственников пациента за оформление направления его на медико-социальную экспертизу.

*Преподавательница техникума в Донецке.

Взяла 17 тысяч со студентки за то, что сама написала ей дипломную работу, а потом гарантировала успешную его защиту.