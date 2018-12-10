2018-12-10T17:56:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону стартовали продажи в новом жилом экорайоне на улице Вересаева

«ЮгСтройИнвест» возводит его в Александровке рядом с большим благоустроенным парком
Юлия ЛАНДЫШ
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В Ростове-на-Дону стартовали продажи в новом жилом экорайоне на улице Вересаева. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»В Ростове-на-Дону стартовали продажи в новом жилом экорайоне на улице Вересаева. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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На днях группа компаний «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж квартир в экорайоне «Вересаево», и эта новость вызвала среди ростовчан настоящий ажиотаж. В первые несколько часов было продано более 100 квартир, счастливые обладатели которых получили в подарок бытовую технику. Довольные покупатели с удовольствием позировали фотографам и говорили слова благодарности в адрес застройщика.

В первые несколько часов было продано более 100 квартир. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В первые несколько часов было продано более 100 квартир. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Мы с нетерпением ждали этого дня! - рассказала будущий житель экорайона Юлия Нещеретняя. - Я всегда мечтала жить в экорайоне, где много зелени, чистый воздух, есть где погулять с детьми, отдохнуть всей семьей и позаниматься спортом. А когда я узнала, что такой микрорайон в Ростове будет возводить ответственный застройщик с хорошей репутацией - группа компаний «ЮгСтройИнвест», сразу забронировала квартиру, ну, а сегодня уже приобрела. Во-первых, цена выгодная, во-вторых, подарок вручили.

Первые покупатели квартиры в экорайоне «Вересаева». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Первые покупатели квартиры в экорайоне «Вересаева». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

«Вересаево» - это новый современный микрорайон, в котором качественное жилье дополняют живописные зеленые аллеи, просторные благоустроенные дворы и объекты социальной инфраструктуры. На территории в 36 га группа компаний «ЮгСтройИнвест» планирует построить 30 домов комфорт-класса, школу на 1 434 учащихся, два детских сада с ясельными группами по 300 мест каждый и поликлинику с пунктом скорой медицинской помощи. Для новоселов будут благоустроены дворы с детскими и спортивными площадками, зонами барбекю. Особенностью экорайона является его близкое расположение к будущему городскому парку, где каждый ростовчанин сможет наслаждаться чистым воздухом и комфортными зонами отдыха.

Школу на 1 434 учащихся. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Школу на 1 434 учащихся. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов отметил, что новый микрорайон имеет большое социальное значение для города, ведь здесь, как и в «Красном Аксае», квартиры получат обманутые дольщики, пострадавшие от недобросовестных застройщиков.

Первые покупатели получили в подарок бытовую технику. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Первые покупатели получили в подарок бытовую технику. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Микрорайон станет ярким примером высокого уровня комфорта со своей особенной архитектурой и социальной инфраструктурой, - подчеркнул Алексей Юрьевич. - Строительство экорайона уже ведется, все работы будут выполнены с должным качеством и в срок. Уверен, «Вересаево» станет одним из самых современных и комфортных микрорайонов донской столицы.

В декабре 2019 года ростовчане смогут получить ключи. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В декабре 2019 года ростовчане смогут получить ключи. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

На строительной площадке будущего микрорайона уже вовсю кипит работа. Строители занимаются возведением первых двух домов и подземного паркинга. Так что уже в декабре 2019 года ростовчане смогут получить ключи от своих комфортных просторных квартир.

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