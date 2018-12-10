Под Ростовом в районе МЕГИ нашли мертвого мальчика

Тревогу поднял прохожий, который в лесополосе у торгового центра заметил подозрительный предмет. Внутри лежал мальчик, завернутый в сукно. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, то предположили, что ребенок скончался примерно два-три дня назад. Сейчас правоохранители пытаются установить мать мальчика, чтобы выяснить обстоятельства его смерти. Официально известно не много.

- По данным следствия, 8 декабря в лесополосе на расстоянии около двух километров от проспекта Аксайский (Аксай), обнаружено тело новорожденного ребенка, мужского пола, без видимых телесных повреждений, завернутого в матерчатое сукно и в полиэтиленовый пакет, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

В ближайшее время эксперты должны сказать не только точную дату гибели малыша, но и причину его смерти.

Напомним, год назад вынесли приговор по другому похожему делу. Сотрудница одного из аксайских рынков родила в лесополосе, разорвала пуповину и выбросила ребенка. Новорожденный выжил благодаря прохожему, который проходя мимо, услышал плач младенца. Он не поленился, пошел проверить подозрения, тем самым спас грудничка. Мать нашли достаточно быстро.

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