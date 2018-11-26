Электронные сервисы ФСС РФ - быстро и удобно

В Ростове-на-Дону прошел круглый стол, организованный «Комсомольской правдой» и Фондом социального страхования РФ. Журналисты, руководители больниц и предприятий говорили о цифровизации системы социального страхования. Как выяснилось, этот процесс — не только шаг в будущее, но и значительное упрощение жизни людей. Ростовское региональное отделение ФСС уже оказывает около 70% государственных услуг именно в электронной форме.

- Живя в век цифровых технологий, нельзя оставаться от них в стороне, - отметила руководитель Ростовского отделения Фонда социального страхования Татьяна Рагель. - Поэтому мы уделяем огромное внимание цифровому предоставлению государственных услуг, изучаем международный опыт. Когда-то бухгалтеры все считали на обычных калькуляторах, а сейчас наши программные продукты значительно облегчают жизнь. О них мы сегодня и поговорим.

ДЕНЬГИ - СРАЗУ

Первое, о чем пошла речь, это проект «Прямые выплаты». Ростовская область в числе первых регионов приступила к его реализации, и за три года в нашем регионе произведено уже 3,4 миллиона соцвыплат на общую сумму более 28,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день удалось добиться того, что деньги по всем видам пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности, по уходу за ребенком и т.д.) приходят получателям без задержек, независимо от финансового состояния работодателя.

В рамках пилотного проекта были созданы электронные сервисы «Личный кабинет застрахованного», «Личный кабинет страхователя» и «Прямые выплаты социального обеспечения на карту МИР». На федеральном уровне опыт Ростовской области признали успешным.

БОЛЬНИЧНЫЙ БЕЗ БУМАГ

Ещё один проект Фонда - «Электронный листок нетрудоспособности». Руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая рассказала о том, что по всей стране 5,4 миллиона работодателей, зарегистрированных в ФСС, которые застраховали 52 миллиона своих работников. 12 тысяч медицинских организаций, лицензированных на экспертизу временной нетрудоспособности.

- Мы оплачиваем ежегодно более 40 миллионов листков нетрудоспособности и полтора миллиона из них оказываются испорченными, - отметила она. - К тому же некоторые медицинские организации и предприятия территориально удалены друг от друга, так что необходимость перевести листки нетрудоспособности в цифровой формат назрела давно. Сейчас все участники процесса в режиме реального времени имеют доступ к информации о текущем статусе данного документа через электронные «личные кабинеты».

- Мы очень тесно сотрудничаем с Фондом социального страхования по цифровизации услуг, - сообщил заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский. - Когда в прошлом году мы начали эту работу, все шло достаточно туго, так как присутствует определенная косность мышления со стороны и медперсонала, и работодателей, и пациентов. Но сейчас, когда люди убедились, что электронные сервисы работают корректно, дела пойдут быстрее. Процесс еще тормозится из-за того, что у наших врачей недостаточно цифровых подписей, но в этом направлении работа тоже ведется.

Из приведенных выше цифр в Ростовской области 109 тысяч предприятий и организаций, страхующих своих работников, и 1,2 миллиона застрахованных. В регионе 450 тысяч инвалидов, из которых ежегодно около 33 тысяч человек обращаются в Фонд за предоставлением технических средств реабилитации и свыше 4000 обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение.

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный. Но, в сравнении с традиционным больничным, у него есть неоспоримые преимущества. Электронный больничный нельзя потерять, испортить, или подделать.

Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, медицинской организации и направляется в автоматизированную систему Фонда социального страхования. При закрытии больничного человек получает его номер и сообщает в отдел кадров. Причем, он может сделать это по телефону, или почте.

Работодатель, который является страхователем сотрудника, может получить доступ к электронному больничному в специальной программе, чтобы заполнить свою часть документа по расчету выплаты.

Еще одно преимущество ЭЛН в том, что он избавляет от необходимости хранить документы в бумажном виде. Электронные больничные всегда находятся в базе Фонда и могут запрашиваться страхователем сколько угодно раз. Не нужно предоставлять электронные листки нетрудоспособности и при проведении Фондом проверок страхователей.

Жители Дона по достоинству оценили все удобства «электронного больничного», которых выдано уже 70 тысяч. Лидерами по внедрению в систему ЭЛН среди медицинских организаций стали Неклиновская и Белокалитвенская ЦРБ, а среди работодателей выделились Таганрогский металлургический завод и компания «Газэнергосеть розница». Представители руководства этих учреждений присутствовали на круглом столе и поделились своим опытом работы с «электронными больничными».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УСЛУГАМ

Фонд социального страхования разработал и другие полезные электронные сервисы. Например, сервис «Информирование страхователей по электронной почте» предназначен для работодателей. Они подписываются на оперативную рассылку обо всех изменениях в законодательстве, касающихся деятельности Фонда.

Суть «Социального персонального информационного навигатора для детей-инвалидов» в том, что законному представителю ребенка направляются письма (в электронном или бумажном виде, на выбор) о том, какие технические средства реабилитации и протезы положены инвалиду в текущем году, где и как их получить, адреса и телефоны для обращения. Составляется персональный план обеспечения ребенка со сроками замены необходимых ему средств. За каждым ребенком закрепляется персональный менеджер - сотрудник Фонда, который контролирует весь процесс обеспечения.

Мобильное приложение «Социальный навигатор» информирует пользователя обо всех государственных услугах, которые оказывает ФСС. Последнее будет полезно людям с инвалидностью, семьям с детьми, работникам, заболевшим или пострадавшим от несчастных случаев на производстве. Его можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство Android.

ЗАКУПКИ ПОД КОНТРОЛЕМ

На круглом столе также обсуждался электронный сервис «Открытый контракт».

На сайте ok.fss.ru в свободном доступе еще до объявления процедуры госзакупки размещаются данные о планируемых закупках Фонда с начальной ценой контракта больше 1 миллиона рублей.

Любой неравнодушный человек или поставщик может проверить техническое задание, оставить свои предложения или указать на какие-то ошибки через личный кабинет на сайте.

В публичном обсуждении может участвовать и конечный потребитель, в том числе люди с инвалидностью, для которых закупаются технические средства реабилитации и льготные путевки на санаторно-курортное лечение.

С 2019 года Фонд социального страхования РФ планирует начать реализацию проекта «Предоставление электронного сертификата на отдельные виды изделий технических средств реабилитации». Этот документ, имеющий номинальную стоимость, даст возможность инвалиду, не используя собственные деньги, самостоятельно приобрести наиболее подходящее ему изделие у выбранного им поставщика таких товаров.

Некоторые из электронных сервисов еще находятся в процессе разработки и обязательно будут внедрены. Ведь задача Фонда – в том, чтобы россиянам стало удобнее пользоваться его услугами, а система их получения была максимально простой и прозрачной.