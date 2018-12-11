Темы года: что ростовчане чаще всего спрашивали у Яндекса

Специалисты Яндекса подвели итоги года. Они проанализировали запросы ростовчан в поисковой системе и вывели темы, имена и музыку, которые чаще всего интересовали жителей Донской столицы в 2018.

Конечно, ростовчане, как и вся страна, рекордное количество раз спрашивали о ЧМ-2018, Олимпиаде в Пхёнчхане и пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Чтобы не потерять местную картину за громкими федеральными темами, в шорт-лист вошли только те события, что произошли в Ростовской области.

Темы года

ЛЮДИ ГОДА

Этими людьми интересовались, их искали: лица, биографии, скандалы и фото в купальниках и без.

Люди, которыми интересовались ростовчане

УШЕДШИЕ

Смерть Иосифа Кобзона вызвала самый большой отклик у жителей Донского региона. Из ушедших иностранцев ростовчане интересовались Стивеном Хокингом и рэпером XXXTentacion.

Ушедшие

НОВИНКИ

Интересовались ли ростовчане самыми современными фитнес-браслетами, оружием. антистрессовыми игрушками? Конечно! Но ни один из этих запросов не был настолько масштабным, чтобы попасть в первую десятку. Поэтому 9 из 10 ТОПа запросов - это смартфоны. Похоже, новой Lada Granta удалось ворваться в лидеры только чудом.

Новинки, заинтересовавшие горожан больше всех

КИНО

Пять фильмов про супергероев, три отечественных - вот от ТОП кинопоиска от ростовчан.

Кинофильмы про героев и монстров - в рейтинге самых популярных

СЕРИАЛЫ

Только двум иностранным сериалам (турецким) удалось завоевать любовь зрителей Донского края. Все остальные - российского производства. И на первом месте, конечно, "Мажор".

Верхнюю строчку рейтинга возглавил "Мажор"

ТОК-ШОУ

Самыми любопытными оказались брачные шоу - "Холостяк" с Егором Кридом и "Замуж за Бузову". Не здают уверенных позиций и "Битвы экстрасенсов".

Хоть Бузова замуж и не вышла, но шоу смотрели с удовольствием

ИГРЫ

В этот рейтинг вошли уже существующие игры, те, в которые можно сразиться. Анонсы ждут своего часа в следующем году. Также в рейтинг не вошли браузерные и мини-игры.

Первая строчка - Far Cry 5

МУЗЫКА

Шнур и Монеточка так и не смогли ворваться в рейтинг, зато Филипп Киркоров - на первом месте.

Песни в исполнении Филиппа Киркорова оказались самыми популярными

МЕМЫ

Здесь - только популярные картинки, "липучие" фразы, которые люди используют в разговоре, сюда не включали, например, [чи да что значит].