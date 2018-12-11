Темы года: что ростовчане чаще всего спрашивали у Яндекса
Специалисты Яндекса подвели итоги года. Они проанализировали запросы ростовчан в поисковой системе и вывели темы, имена и музыку, которые чаще всего интересовали жителей Донской столицы в 2018.
Конечно, ростовчане, как и вся страна, рекордное количество раз спрашивали о ЧМ-2018, Олимпиаде в Пхёнчхане и пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Чтобы не потерять местную картину за громкими федеральными темами, в шорт-лист вошли только те события, что произошли в Ростовской области.
Темы года
ЛЮДИ ГОДА
Этими людьми интересовались, их искали: лица, биографии, скандалы и фото в купальниках и без.
Люди, которыми интересовались ростовчане
УШЕДШИЕ
Смерть Иосифа Кобзона вызвала самый большой отклик у жителей Донского региона. Из ушедших иностранцев ростовчане интересовались Стивеном Хокингом и рэпером XXXTentacion.
Ушедшие
НОВИНКИ
Интересовались ли ростовчане самыми современными фитнес-браслетами, оружием. антистрессовыми игрушками? Конечно! Но ни один из этих запросов не был настолько масштабным, чтобы попасть в первую десятку. Поэтому 9 из 10 ТОПа запросов - это смартфоны. Похоже, новой Lada Granta удалось ворваться в лидеры только чудом.
Новинки, заинтересовавшие горожан больше всех
КИНО
Пять фильмов про супергероев, три отечественных - вот от ТОП кинопоиска от ростовчан.
Кинофильмы про героев и монстров - в рейтинге самых популярных
СЕРИАЛЫ
Только двум иностранным сериалам (турецким) удалось завоевать любовь зрителей Донского края. Все остальные - российского производства. И на первом месте, конечно, "Мажор".
Верхнюю строчку рейтинга возглавил "Мажор"
ТОК-ШОУ
Самыми любопытными оказались брачные шоу - "Холостяк" с Егором Кридом и "Замуж за Бузову". Не здают уверенных позиций и "Битвы экстрасенсов".
Хоть Бузова замуж и не вышла, но шоу смотрели с удовольствием
ИГРЫ
В этот рейтинг вошли уже существующие игры, те, в которые можно сразиться. Анонсы ждут своего часа в следующем году. Также в рейтинг не вошли браузерные и мини-игры.
Первая строчка - Far Cry 5
МУЗЫКА
Шнур и Монеточка так и не смогли ворваться в рейтинг, зато Филипп Киркоров - на первом месте.
Песни в исполнении Филиппа Киркорова оказались самыми популярными
МЕМЫ
Здесь - только популярные картинки, "липучие" фразы, которые люди используют в разговоре, сюда не включали, например, [чи да что значит].
Сын маминой подруги - на третьем месте, хотя, кажется, этим мемов пестрил весь Интернет