Умер и воскрес: Черный маг из Ростова-на-Дону объяснил, почему не платит алименты

Черная магия не помогла жителю Ростова-на-Дону предсказать визит к нему в офис судебных приставов. Требования людей в форме были более чем просты - Сергей Киров (имя и фамилия изменены, - прим. автр.) вот уже несколько лет задолжал алименты своему ребенку. После нескольких неудачных попыток заставить должника платить по счетам, те пришли к нему в салон под видом клиентов.

Внутри салона были и фото самого колдуна. Фото: УФССП по РО.

ДОЛЖНИКА ВЫДАЛ WHATSAPP

На страничке Сергея Кирова в социальных сетях десятки фото, сделанных во время покрытых таинством магических ритуалов, которые он предлагает своим клиентам. А также фото знаменитостей - например, звезд фильмов «Такси» и «Бумер», из которых можно сделать вывод - они также захаживали в гости к великому колдуну. Себя Сергей называет не иначе как ясновидящий и черный маг. Все это выяснила сотрудница Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, которой попало в руки дело алиментщика, задолжавшего сыну больше 119 тысяч рублей.

- Несколько раз я пыталась дозвониться до него, - рассказывает сотрудник Кировского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по РО Кристина Адамова. - Но мужчина говорил, что не может явиться в отдел и погасить долг, так как находится то на лечении, то вообще уехал из города. Но никаких подтверждающих документов о болезни, например, он не предоставлял. В итоге, несколько месяцев я слушала одно и тоже, пока не вбила его номер телефона в whatsapp. Там-то по статусу и выяснилось, что Киров активно ведет прием клиентов и занимается черной магией.

Приставы описали нехитрое имущество мага.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«ЗНАЧИТ, ЭТО МОЯ КАРМА»

Не долго думая, девушка решила записаться к нему на прием. Но поскольку ее номер уже засветился - со своего она звонила ему неоднократно, попросила у сотрудницы. Та позвонила магу. Рассказала, что ей нужна помощь такого колдуна как он: мол, не жизнь, а черная дыра. И попросила помочь подправить ее финансовое состояние. Тот согласился это сделать - почистить денежный канал за три тысячи рублей, и предложил на выбор несколько ближайших дат. В назначенное время обе девушки - одна на крыльце перед его центральным офисом, другая - в засаде ждали колдуна. Маг вышел из такси в сопровождении своей помощницы. Похоже его экстрасенсорные способности не помогли почуять подвох. Мужчина, который за кругленькие суммы помогал решить проблемы с деньгами и очистить денежную карму, сам оказался в финансовой ловушке. Как только железная дверь его офиса открылась, а сам он вместе с клиенткой зашел внутрь, то та не стала испытывать свою карму на прочность и предъявила служебное удостоверение.

- Мне показалось, что мужчина был удивлен, такого поворота событий он не ожидал, - говорит Кристина Игоревна. - А когда первый шок у него прошел, то вздохнул и сказал: «Значит, это моя карма». При этом он очень много курил, говорил — это его успокаивает.

Описали свечки, способствующие росту доходов и наличности, черепа, красные нити, амулеты, книги, бубны и прочую утварь колдунов. Фото: УФССП по РО.

ПЕРЕРОДИЛСЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Кстати, когда у мужчины спросили: почему он не платит столько времени алименты на содержание своего ребенка, тот развел руками и сказал, что не имеет к чужому сыну никакого отношения. Сотрудники просто раскрыли рот от услышанного: маг рассказал, что болел раком четвертой степени и умер. А после перерождения стал носить имя французского историка и писателя 19 века. А у того, как известно, нет детей.

Но приставы верили документам и российскому паспорту, а не истории и мистике. И потому стали описывать нехитрое имущество салона: свечки, способствующие росту доходов и наличности, черепа, красные нити, амулеты, книги, бубны и прочую утварь колдунов.

- Теперь по закону у него десть дней, чтобы его выкупить, - говорит собеседница. - А также погасить долг. Если этого не произойдет, то имущество пойдет с молотка. Правда, вряд ли кроме него оно еще кому-то будет нужным.

К слову, за бегство от судебных приставов магу Кирову грозит еще и уголовная ответственность: до одного года лишения свободы. Так же ему ограничили выезд за пределы РФ и арестовали все счета.

Судебных приставов магия не испугала.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Спалилась в Инстаграме: автолихачку на Mazda, сделавшую первоклассницу инвалидом, спустя четыре года отыскали убитые горем родители

Настоящую спецоперацию по поиску должника провели в Ростове-на-Дону. Автолихачка на Mazda CX-5 несколько лет числилась в федеральном розыске после того, как спровоцировала аварию и сделала 8-летнюю девочку инвалидом. Суд присудил выплатить семье ребенка 1,2 млн рублей морального вреда. Но дочь высокопоставленных родителей, похоже, не собиралась добровольно отдавать деньги. Гуляло мнение: она успела выехать из страны и наслаждается жизнью за границей. Но оказалось, что все это время она жила в доме, который находился в 200 метрах от страшной аварии.

- Она каждый день видела и видит этот перекресток, как с этим можно жить? - разводят руками родные пострадавшего ребенка.

При этом дама активно вела страничку в Instagram и развивала свой бизнес: учила ногтевому дизайну всех желающих. (подробности)