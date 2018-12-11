Был туман: на трассе Ростов - Азов в массовой аварии пострадали два человека

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах массовой аварии, которая случилась днем 11 декабря на старой трассе «Ростов - Азов», в районе села Кулешовка. Пока известны предварительные данные.

- Обстоятельства еще уточняются, есть такая версия: водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗ-2114, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - После удара «четырнадцатую» отбросило на «Ниву» и «ГАЗель». Пострадали два человека.

В больницу доставлены водитель и пассажир той самой «четырнадцатой», которая получила наибольшие механические повреждения.

На место прибыли скорая, автоинспекторы и спасателиФото: ГУ МЧС России по РО

Напомним, ранее автоинспекторы призвали водителей быть осторожнее на дорогах, согласно прогнозу синоптиков, ожидается ухудшение погоды и сильный туман, которые могут стать причинами аварий.

Одну из машин выбросило с дороги.Фото: ГУ МЧС России по РО

- При такой погоде создается видимость того, что расстояние до объекта гораздо больше реального, - говорят автоинспекторы. - В сильный туман необходимо обязательно включать ближний свет фар и «противотуманок». Рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, избегать опасных маневров, соблюдать дистанцию и, по возможности, отказаться от дальних поездок.