В Шахтах с отравлением в инфекционку госпитализированы 42 человека: люди думают, что отравились водой из-под крана

В городе Шахты Ростовской области началась настоящая паника. Причина тому - десятки людей, которые попали в инфекционное отделение местной больницы. По последним данным, уже госпитализированы 42 человека - это 23 ребенка и 19 взрослых. Жалобы схожи: диарея, температура, боли в животе. Все они - жители нескольких кварталов поселка Аюта, что на окраине города. А основной пик пострадавших пришелся на вечер понедельника, 17 декабря.

- У нас все только об этом говорят, - рассказала «КП»-Ростов» местная жительница. - Никто не знает причин, из-за чего у людей появились признаки отравления. Но большинство уверены: дело в качестве воды из кранов. Многие ее просто не кипятят, а пьют в сыром виде. Вот и результат. Сейчас люди реально боятся: кто следующий? Я сама, бывало, не всегда кипятила. Но теперь запаслась водой из бутылок. Думаю, магазины годовую выручку на нас сделают. Хотя с ценой грубить не стали: пока она не подорожала.

Как рассказал глава Управления Роспотребнадзор по Ростовской области Евгений Ковалев, специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование сразу же после получения информации из больниц о пострадавших. Уже установлен возбудитель заболевания – норовирус (то есть один из возбудителей кишечной инфекции, - прим. автр.). В администрацию уже направлены письма с требованием по организации конкретных противоэпидемических мероприятий, в том числе, устранить возможные порывы и провести внеплановую ревизию на водопроводных сетях.

- Ситуация остается на контроле, - добавил Евгений Владимирович.

Известно, что точную причину ЧП пока не может назвать никто. Как стало известно «КП-Ростов» из собственных источников, уже полностью исключен пищевой путь распространения инфекции. Есть подозрения на воду. Однако результаты лабораторных исследований проб, в том числе и взятых у пострадавших, будут известны только через пять дней.

Кроме того, учитывая, что первые заболевшие начали поступать в больницу в воскресенье, медики не исключают, что число заболевших может быть гораздо больше. Дело в том, что инкубационный период (то есть время, за которое инфекция может проявиться у больного, - прим. автр.) для данного заболевания составляет до семи дней. К слову, состояние большинства пациентов медики оценивают как стабильное, «средней степени тяжести». Угрозы их жизням нет.

Как рассказали в местной администрации, в настоящее время поликлиники проводят подворовые обходы и обследования жителей. В аптеках и больницах создан требуемый запас медикаментов. Бутиллированная вода в торговых точках есть. Чтобы предупредить повышенную заболеваемость населения острой кишечной инфекцией, осуществляется гиперхлорирование питьевой воды для жителей поселков Аюта, а также соседних - Таловый, Нежданная, Фрунзе, Мирный, Первомайский и район ЖД-вокзала. В городе из-за ЧП уже закрыты детский сад № 70 и школа № 49, которые находятся в поселке. Они не будут работать до конца недели - до 21 декабря.

А вот что касается паники, то она в этом деле не помощник. Специалисты говорят, что если соблюдать элементарные меры профилктики, то проблем можно избежать. Главное сейчас кипятить воду или использовать магазинную, а также тщательно мыть руки

Кроме того, заниматься самолечением просто опасно для здоровья: при первых признаках заболевания - тошноте, рвоте, диарее, болях в животе и температуре, нужно сразу же обращаться к врачам.

ВАЖНО

Основные пути передачи при острых кишечных инфекциях

- Водный - загрязнению питьевой воды при нарушении технологии очистки, в том числе после аварийных ситуаций на сетях и т.п.,

- Пищевой - при употреблении недоброкачественной пищевой продукции, недостаточной тепловой обработке, условий хранения и реализации, несоблюдению товарного соседства и др.

- Контактно-бытовой путь - при несоблюдении правил личной гигиены, через загрязненные предметы обихода, игрушки и др.

ВАЖНО

Как предупредить заболевание

- Воду нужно обязательно кипятить перед употреблением или пить бутилированную воду в промышленной упаковке;

- Тщательно мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением пищи и перед едой;

- Не покупать продукты на несанкционированных рынках, у частных лиц, которые не могут подтвердить их качество и безопасность;

- Покупая продукт, обратите внимание на его качество, условия и сроки реализации;

- Не есть сырые, сваренные всмятку яйца (даже свежие от домашней курицы);

- В общественных местах пользоваться только одноразовой посудой.

*По данным Управления Роспотребнадзор по РО.

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17 тысяч случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Именно столько ежегодно регистрируется в Ростовской области. Наряду с бактериальными кишечными инфекциями широкое распространение получили острые кишечные инфекции вирусной природы, в том числе ротавирусные, норавирусные гастроэнтериты.Острые кишечные инфекции являются широко распространенной патологией, занимающей второе место (после острых респираторных инфекций) среди всех инфекционных заболеваний.

* По данным Управления Роспотребнадзор по РО.