Росздравнадзор: в Ростове-на-Дону из-за массовой проверки закрылись больше половины пластических клиник

Мнение самих пластических клиник пока неизвестно. Руководители не спешат делиться комментариями, а вот позиция регионального Росздравнадзора обнародована. Эксперты в области оказания медицинских услуг считают, что в донской столице многие пластические клиники работали с грубыми нарушениями, оттого сразу стали закрываться, когда было объявлено о массовой проверки.

Еще до прихода специалистов почти 20 медицинских организаций «передумали» заниматься пластической хирургией и «сдали» свои лицензии. Это случилось летом. Сейчас подбили итоги той самой внеплановой проверки, которая настолько напугала мастеров красоты и скальпеля.

- На 1 июля нынешнего года на территории Ростовской области действовало 39 клиник, имеющих лицензии на пластическую хирургию, уже на 1 декабря их осталось 15, - пояснили в ведомстве, добавляя, что в ходе надзорных мероприятий изучали соблюдение нового порядка оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия», качество и безопасность используемых медицинских изделий и лекарственных средств.

Вывод: все клиники не соблюдали новый стандарт оснащения медицинских кабинетов, в одной из организаций выявлено медицинское изделие со сроком годности до апреля 2011 года, а в другой хранился препарат со сроком до января 2016-го, в третьей нашли незарегистрированные изделия – хирургические скальпели.

Всего было составлено 44 протокола об административном правонарушении, общая сумма штрафов превысила миллион рублей.

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