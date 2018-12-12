В магазине косметики Л’Этуаль пройдет клиентский день бренда Natura Siberica

15 декабря в магазине Л’Этуаль в здании ЦУМ по ул.Большая садовая 46 состоится «клиентский день» бренда Natura Siberica. В его рамках пройдет презентация абсолютно новой косметической серии.

Каждый гость, совершивший покупку любого фирменного средства на мероприятии, унесет с собой не только хорошее настроение, но и получит ценный подарок.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В этот день в Л’Этуаль будут работать ведущие консультанты Natura Siberica, которые проведут подробную консультацию по продуктам бренда, расскажут о том, как правильно подбирать натуральную косметику, на что обращать внимание при выборе натуральных средств. Посетители магазина узнают подробности выращивания трав для косметики на органических хозяйствах в Сибири и на Дальнем Востоке. Будет организовано тестирование каждого продукта бренда, представленного в сети, а также викторины с вопросами о компании и ценными призами от Natura Siberica.

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО?

В рамках клиентского дня, 15 декабря, пройдет презентация абсолютно новой линейки от Natura Siberica — Natura Sakhalin. Эта линия косметики создана специально для сети Л’Этуаль и будет представлена эксклюзивно только здесь. При создании продуктов Natura Sakhalin используются экстракты ценных растений, которые выращены на сертифицированной органической ферме бренда на острове Сахалин, а также растений и редких водорослей, собранных методом «дикого сбора» на территории острова. Линейка сертифицирована знаком Vegan, который гарантирует, что при производстве не были использованы компоненты животного происхождения, а также то, что ни один из продуктов не проходил тестирование на животных. В состав линейки входит 20 различных косметических средств для волос, лица и тела.

Natura Siberica

Бренд Natura Siberica знаменит своими сериями натуральной и органической косметики. Марка использует удивительные свойства сибирских трав и растений, чтобы передать всю их силу для сохранения молодости и красоты кожи и волос. Все травы, на которых основана косметика, собираются вручную в диких условиях или выращиваются на собственных сертифицированных органических фермах в Хакасии, на Сахалине, Камчатке и на острове Кунашир. Качество продукции подтверждено многочисленными престижными сертификатами (ICEA, ECOCERT, COSMOS STANDARD, BDIH) и международными наградами из Италии, Англии, Франции, Австралии, Германии и других стран.

Помимо России марка представлена в более чем 60 странах мира от Австралии до Аргентины. Продукцию компании можно приобрести в универмаге Harrods и в магазинах сети Whole Foods, во Франции – в сети магазинов Monoprix, в Италии – популярных универмагах Esselunga, в Бельгии и Люксембурге – в сети DI Beauty & Care, а также в различных магазинах Гонконга, Сербии, Черногории, Дании, Эстонии и Испании.

Л’Этуаль в России

Компания Л’Этуаль является лидером на российском парфюмерно-косметическом рынке. Почти 1000 магазинов Л’Этуаль в 220 городах по всей России дарят клиентам первоклассный уровень сервиса и создают условия для увлекательного и комфортного бьюти-шоппинга. Клиентов встречают профессиональные консультанты, которые проходят ежегодное обучение на международных тренингах в Париже. Они помогают сделать выбор среди широкого ассортимента сети магазинов Л’Этуаль. Л’Этуаль сегодня — это более 100 000 товаров в ассортименте сети косметики и парфюмерии и свыше 25 000 000 покупателей. Официальный сайт компании: www.letoile.ru

Клиентский день бренда Natura Siberica пройдет 15 декабря по адресу: г. Ростов-на-Дону.

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