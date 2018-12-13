В Южном федеральном университете подвели итоги первого сетевого конкурса проектов студентов с ограниченными возможностями.

Несмотря на то, что конкурс подобного формата прошел впервые, интерес к нему оказался огромным - российского масштаба.

В ЮФУ объявили победителей конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра»Фото: Ольга КУПОРОВА

- Поступила 231 заявка из 80 вузов России, - рассказали в Южном федеральном университете, который на несколько дней стал центральной площадкой конкурса. - В очный этап прошло 144 заявки из 64 вузов.

Номинации были сформированы таким образом, чтобы ребята смогли наиболее ярко показать свои стремления и профессиональные компетенции. Студентам предложили на выбор пять направлений: эссе «Почему я ценный и полезный работник», «Профессиональный старт-ап молодежи», «Исследовательская работа», «Мое полезное изобретение» и «Социальная реклама». И ожидания организаторов оправдались сторицей. Многие проекты были сделаны на высоком уровне, студенты показали, что они идут в ногу со временем, отлично разбираются в современных технологиях и действительно интересны потенциальным работодателям.

- На самом деле, каждый участник конкурса - победитель, - подчеркнул директор академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик. - Потому что компетенции подтверждены профессиональным сообществом.

Директор академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир КирикФото: Ольга КУПОРОВА

Для ребят была подготовлена большая программа. Помимо защиты проектов, они могли стать участниками мастер-классов по различным направлениям. В качестве наставников в саморазвитии, целеполагании, умении выбирать правильные пути, повышении профессионального мастерства выступили эксперты, профессора, кандидаты наук, приехавшие также со всех регионов России.

- Мне здесь очень нравится, - призналась студентка Российского государственного социального университета Ольга Гаврилова. - Здесь теплая и дружеская атмосфера. Лично я представляю эссе на тему «Почему я ценный и полезный работник». Мне очень понравилось это задание своей сложностью. Для многих трудно сформулировать свои хорошие качества, а на самом деле это умение необходимо.

Для участия в номинации «Социальная реклама» студент-колясочник РГУФКСМиТ Андрей Зеленов отправил плакат и свой фильм «Полярный путь», который был снят во время экспедиции по Кольскому полуострову. Итог - победа!

Андрей ЗеленовФото: Ольга КУПОРОВА

- Пришел, увидел, победил, - написал Андрей на своей странице в социальной сети, выложив снимки с дипломами. - В общем, моя врожденная харизма (куча смайликов) и природное обаяние опять сделали свое дело!!!

Дружная команда из Сибири также поблагодарила организаторов за профессиональный конкурс. По словам ребят, данный конкурс - это не просто общение, они поняли, насколько важно использовать свои навыки и таланты, выстраивать грамотное отношение с коллегами и потенциальными работодателями.

Проректор по образовательной деятельности, ответственный секретарь приемной комиссии ЮФУ Гульнара ЛомакинаФото: Ольга КУПОРОВА

- Мне кажется, современный мир настолько динамичен, настолько быстро развивается, что главное качество, которое нужно ребятам, - умение адаптироваться, быстро ориентироваться, быть гибкими, восприимчивыми к внешним вызовам, - говорит Валерия Дягтерева, заместитель директора ресурсного учебно-методического центра Новосибирского государственного технического университета (вуз представил восемь участников). - Хочется поблагодарить Южный федеральный университет за такую организацию конкурса. Это очень большая и ответственная задача - собрать на своей площадке представителей всех регионов России. Благодаря этому получилась встреча не только ребят - участников конкурса, но и экспертов, наставников. Все мы уедем домой с новыми эмоциями, знаниями и стремлениями.

ВАЖНО!

Список победителей Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью:

Номинация «Эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов»

Индивидуальные проекты: Ирина Булай (Вятский государственный университет)

Групповые проекты: Екатерина Шмонина, Любовь Мухина (Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет)

Номинация «Профессиональный старт-ап молодежи»

Индивидуальные проекты: Андрей Зеленов (Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма)

Групповые проекты: Дарья Хоменюк, Алла Емельянова (Байкальский государственный университет)

Номинация «Исследовательская работа»

Индивидуальные проекты: Анастасия Тураева (Самарский государственный технический университет)

Групповые проекты: Татьяна Сухорукова, Тимур Новопашин, Станислав Ротмистров (Новосибирский государственный технический университет)

Номинация «Мое полезное изобретение»

Индивидуальные проекты: Роман Бушуев (Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Групповые проекты: Антон Аладко, Константин Кузнецов (Московский государственный психолого-педагогический университет)

Номинация «Социальная реклама»

Индивидуальные проекты: Екатерина Дементьева (Пензенский государственный университет)

Групповые проекты: Евгений Долгополов, Алина Маликова, Максим Востров (Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова)

КОНКРЕТНО

Конкурс «Профессиональное завтра» объявлен сетью ресурсных учебно-методических центров вузов России при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Его главные задачи - формирование интереса студентов к будущей профессии, расширение их кругозора в сфере выбранной профессиональной деятельности, стимулирование к дальнейшему развитию и трудоустройству по выбранному направлению подготовки.