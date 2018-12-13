2018-12-13T17:46:12+03:00
Телевидение

Цифровое телевидение в Ростовской области: смогут ли зрители смотреть местные каналы

В течение первого полугодия 2019-го от аналогового вещания откажутся двадцать федеральных «кнопок»
Александр СТЕПАНОВ
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Зрителей ожидает переход на телевидение нового поколенияЗрителей ожидает переход на телевидение нового поколенияФото: Валентин ДРУЖИНИН
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В правительстве донского региона официально объявили: в Ростовской области завершено создание сети цифрового эфирного наземного вещания. Это означает, что оно, телевидение современного поколения, приступает к вытеснению — как обещают, поэтапному — прежнего, аналогового.

Плюс в том, «цифра» обеспечивает отличное качество видео и аудио — плюс дополнительные сервисы: запись передачи, вывод на экран программы передач и т. д.

- Этот процесс стартует с Нового года, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в облправительстве. - И до июня 2019-го в планах вещательных организаций – полностью отключить вещание в аналоговом формате двадцати обязательных общероссийских телеканалов.

Пугаться, впрочем, не стоит: вещание аналоговых региональных и муниципальных телеканалов сохранится до принятия решения о переводе их на цифровой стандарт.

- Зрители по-прежнему смогут смотреть областные и местные каналы, - заверил читателей «Комсомолки» министр информационных технологий и связи РО Герман Лопаткин. - На самом деле, большинство телевизоров — по крайней мере, купленных начиная с 2014 года, уже ведут автоматически цифровое вещание. Что нужно сделать, если не произошел автоматический переход на новый формат? Перенастроить — то есть вновь произвести поиск каналов, и они, эти самые двадцать, определятся уже в «цифре». Если нет — или телевизор на поддерживает сигнал — придется приобрести приставку для приема цифрового вещания. И нет необходимости брать какие-то супернавороченные устройства, не стоит, если нет финансовых возможностей, внимать уговорам менеджеров в магазинах: здесь подойдут самые обычные приставки, вполне доступые по цене.

Проект по замене аналогового ТВ на цифровое, напомним, был запущен еще в 2012-м. За минувшие шесть лет на территории региона появились 84 новых объекта связи, что позволило взамен нескольких эфирных аналоговых принимать сразу 20 цифровых телеканалов. Зона покрытия – 99,74 процента населения.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться в случае возникновения проблем

По вопросам приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться в центр консультационной поддержки (ЦКП) в Ростове-на-Дону по телефону (863) 268-86-69, либо по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). ЦКП работает с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00 и в пятницу с 8:00 до 15:45, «горячая линия» – круглосуточно.

РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Россия-К», «Россия 24», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр-Москва»;

РТРС-2 (второй мультиплекс): «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Рен-ТВ», «Спас», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

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