2018-12-13T17:46:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону запретили запускать фейерверки и салюты во дворах в новогоднюю ночь

Полицейские беспокоятся о травматизме недопущении пожаров
Оксана АРТЕМОВА
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С неожиданной инициативой выступило Главное управление МВД России по Ростовской области. Полицейские запретили ростовчанам в новогоднюю и рождественскую ночи пускать фейерверки во дворах собственных домов. Как написано в официальном сообщении "В целях недопущения травматизма, предотвращения пожаров и уничтожения имущества граждан".

Так что же делать? Жечь дома бенгальские огни и спать в салате оливье? Вовсе нет! По словам правоохранителей, в Ростове-на-Дону будут выделены единые места запуска пиротехники.

Как сообщает пресс-служба полиции, представители 12-ти муниципалитетов Ростова-на-Дону уже озаботились вопросом безопасности граждан и выделили 72 места для запуска фейерверков. Они будут ограждены сигнальными лентами и оборудованы средствами пожаротушения.

Пока список данных площадок не обнародован. Мы направили запрос в мэрию Ростова-на-Дону и обязательно опубликуем адреса для запуска салютов в ближайшее время.

НА ЗАМЕТКУ

Как не подорваться на пиротехнике

1. Покупайте фейерверки только в специализированных магазинах.

2. Требуйте сертификат на товар.

3. Откажитесь от покупке, если к пиротехнике не прилагается инструкция на русском языке.

4. Используйте пиротехнику только на открытой местности в отведенном месте со строгим соблюдением правил противопожарной безопасности.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

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