В Ставрополе освятили собор Святого равноапостольного князя Владимира

В четверг, 13 декабря, в Ставрополе по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось освящение собора святого равноапостольного князя Владимира. Радостное событие произошло во второй день VI Ставропольского форума Всемирного русского народного собора и стало ключевым в череде мероприятий, посвященных 175-летию Кавказской (Ставропольской) епархии. Возведением собора занималась ГК «ЮгСтройИнвест», которая также ведет свою деятельность и на территории Ростовской области – в донской столице силами компании ведется строительство микрорайонов «Красный Аксай» и «Вересаево».

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Торжественную церемонию освящения нового храма совершил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, который отметил особую значимость события:

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Поздравляю с освящением этого величественного собора. Низкий поклон главному строителю и почетному ктитору Юрию Ивановичу Иванову, его семье и сотрудникам «ЮгСтройИнвест», которые так или иначе участвовали в строительстве. Сколько бы ни стоял храм, здесь будет поминаться имя его строителей.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Митрополит Кирилл сердечно поздравил всех с днем памяти апостола Андрея Первозванного и вручил патриаршие грамоты отличившимся сотрудникам компании.

- Я очень рад, что группа компаний «ЮгСтройИнвест» прикоснулась к этому благостному делу – к строительству собора святого равноапостольного князя Владимира. С Божьей помощью храм построен, - говорит генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. - Хочу поблагодарить свою семью и весь коллектив компании за поддержку. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы это благостное место развивалось и процветало. В 2019 году художники приступят к росписи внутреннего убранства. В апреле начнется строительство административного здания, в котором будет воскресная школа. В 2020 году мы начнем строить православную классическую гимназию на 400 учащихся и благоустроенный парк. Знаете, душу переполняют эмоции! Дальше хочется трудиться, прославлять и укреплять нашу православную веру, нашу любимую Родину и Великую Россию!

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Напомним, собор святого равноапостольного князя Владимира был возведен по личной инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, который теперь является ктитором этого храма (единственным строителем и меценатом). Работы шли рекордными темпами. Закладка первого камня состоялась в июне 2016 года, а уже 28 июля 2018 в соборе прошло первое богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил вклад Юрия Иванова в возрождение духовности России орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.

НАША СПРАВКА

Пятикупольный собор представляет собой величественную постройку, высота которой превышает 38 метров. Это один из самых больших соборов на Ставрополье, одновременно он может принять более 1500 прихожан.

Храмовый комплекс располагается на участке площадью 1,5 га. Прилегающая территория благоустроена: здесь разбит уютный сквер с фонтаном, установлена детская игровая площадка. Это место уже успело полюбиться горожанам, стало новой точкой притяжения для жителей микрорайона. ГК «ЮгСтройИнвест» осуществляет попечительство над собором, и уже в следующем году начнутся работы по дальнейшему развитию территории.