В Батайске раненый при нападении судебный пристав два километра преследовал вооруженного преступника

Накануне, 13 декабря, в Батайске задержали 41-летнего мужчину, который с ножом хотел пройти в помещения суда.

- Он не кричал, не угрожал, около трех часов дня молча зашел в небольшой предбанник перед основным залом, - рассказали в суде. - Когда пристав стал задавать вопросы и попросил документы, тот достал из кармана нож и ударил в грудь, после чего развернулся и стал быстро уходить.

В первые секунды никто даже не понял, что произошло, а за нападавшим побежал раненный пристав. Он преследовал его два километра, пока на помощь не пришел полицейский, который конвоировал одного из задержанных (все происходило уже у здания отдела внутренних дел).

- Подозреваемый, удерживая в руке нож, попытался скрыться, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - В ходе задержания он нанес удар ножом в область левого плеча сотруднику полиции.

Нападение на суд в Батайске 13.12.2018.

Несмотря на ранения, удалось скрутить нападавшего, а вскоре на место подтянулась подмога.

Станислав Игнатущенко от госпитализации отказался. Фото: региональная служба судебных приставов.

Следком уже возбудил уголовное дело. Известно, что нападавшему 41 год, он местный житель, по предварительным данным, состоит на учете у врача-психиатра.

- Наш сотрудник - Станислав Игнатущенко - в порядке, - рассказали в региональной службе судебных приставов. - После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации.