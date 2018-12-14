В субботу, 15 декабря, в 12:00 в Ростове-на-Дону состоится большой праздник по случаю открытия нового зоомагазина «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» на пр. Коммунистический, 27а. Это хорошо известная торговая сеть, объединяющая 15 зоомагазинов в Ростове и Ростовской области, а теперь они пополнятся еще одним филиалом, который будет работать в формате супермаркета.

- Жители южной столицы прекрасно знают зоомагазин, который более 15 лет работал в доме № 27 на проспекте Коммунистическом, - говорит учредитель сети ДЕЖУРНЫЙ МАГАЗИН «ТРИУМФ ГРУПП» и нового проекта «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» Юлия Витальевна Павленко. - Теперь же мы обновили торговый зал и помещения для содержания животных. В современном автоматизированном формате зоомаркета магазин стал гораздо более удобным для посетителей!

В Ростове-на-Дону открывается зоомаркет «В мире животных». Фото: предоставлено зоомаркетом "В мире животных". На правах рекламы

Главные мероприятия развернутся на площадке возле входа с 10:00 и продлятся весь день. Изюминкой программы станет участие единственного на Дону клуба европейских миниатюрных лошадей. Маленькие скакуны будут катать всех желающих детей верхом и на повозке.

Помимо этого запланированы десятки веселых, познавательных конкурсов, игр, викторин и развлечений для детей и взрослых. Старинная русская забава «Борьба с медведем», развлечение в духе «Энгри бёрдз», хомячьи бега, фокусы с животными, свинка-стриптизерша, викторины от обезьянки, аниматоры, Дед мороз у елки, фотографирование с животными и многое другое - все это будет на празднике.

Что касается самого зоомагазина, то нельзя не отметить огромный выбор животных, которые в нем представлены. Это не только привычные многим декоративные птицы, попугаи, мыши, хомяки, кролики, морские свинки, шиншиллы, черепахи, но и более редкие животные: игуаны, хамелеоны, крокодилы, африканские ежи и самые маленькие в мире обезьяны-игрунки! В террариумах представлены особо интересные виды пауков, змей и гигантские улитки. Развита аквариумистика с большим ассортиментом экзотических рыб из разных стран.

В Ростове-на-Дону открывается зоомаркет «В мире животных». Фото: предоставлено зоомаркетом "В мире животных"

Важно, что все животные сертифицированы и привиты, то есть полностью готовы перейти к новым хозяевам в качестве домашних питомцев. Разумеется, к ним прилагается сопровождающая документация. А в качестве бонуса - консультации специалистов по уходу. Приходить в новый зоомаркет «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» можно хотя бы для того, чтобы просто полюбоваться всем этим разнообразием животных. Но еще лучше – прийти сюда 15 декабря на открытие и поучаствовать в праздничной шоу-программе!

Кстати, развлекательно-познавательные мероприятия «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» будут проводиться на новогодних и рождественских каникулах, а также по другим выходным дням. Елка, Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи порадуют детей и взрослых. «В мире животных» ждут всех ростовчан!

НАША СПРАВКА

Флагманский зоомагазин «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» - один из крупнейших на юге России. Он занимает два уровня, площадь составляет более 400 квадратных метров. Здесь собрано все самое необходимое и лучшее для уходая за животными. Постоянные покупатели ценят магазины этой сети за широчайший выбор кормов и аксессуаров, а также за богатый выбор домашних питомцев.