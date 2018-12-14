Вооруженное ограбление магазина в Ростовской области попало на видео

Два вооруженных налета на продуктовые магазины, совершенные с разницей примерно в 10-15 минут, произошли в граничащим с южной столицей городе Аксае.

Первое — на ул. Шолохова, в микрорайоне, называемом «ПМК» (по наименованию предприятия), по направлению из города к трассе М-4 возле «Меги». Второе — на другом выезде, в сторону х. Большой Лог, где расходятся в разные стороны дороги на Новочеркасск (так называемая «старая трасса») и на ст. Старочеркасскую.

Одно из нападений попало на видео.

В соцсетях появился ролик, снятый, судя по голосам, звучащим фоном, на телефон во время просмотра записей с камер наблюдения сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшими на место преступления в первом магазине.

Видно, как в магазин, в котором нет посетителей, заходит некий мужчина среднего телосложения, одетый в темную куртку-пуховик, джинсы и ботинки. У него на лице маска, на голове капюшон. Он быстро проскальзывает за прилавок, вскидывает правую руку с пистолетом, идет прямо под камеру и на несколько секунд пропадает из поля зрения, а затем - появляется уже с продавщицей, которую тащит, обхватив свободной рукой за шею, наставляя ствол ей в голову.

Подводит ее к кассе, отвернув женщину лицом от себя, и она вытаскивает наощупь наличку из кассы. На этом — видео обрывается.

Слышно, как оперативники, просматривавшие на запись, интересуются у продавщицы, был ли слышен акцент у нападавшего и имеется ли в павильоне «тревожная кнопка», а потом кто-то из них говорит:

-Новый год начинается...

Как сообщил источник «КП» - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах, после второго ограбления, которое произошло спустя 10-15 минут, был введен план-перехват.

- Это было около девяти вечера, народа на улицах мало, машин тоже, - отметил наш собеседник. - Добраться на автомобиле до другого выезда, если без пробок, — вопрос 5-7 минут, там по прямой практически получается. Далее, судя по всему, нападавший осмотрел, провел, что называется, рекогносцировку на местности, убедился, что внутри отсутствуют покупатели — и точно таким же образом ворвался внутрь, наставил пистолет на испуганную женщину-продавца, та отдала всю наличку, что имелась в кассе. Сигнализации там тоже не было. Особых примет она тоже не назвала.

Между тем, как стало известно «КП» из другого источника, посты ДПС ориентированы на розыск темно-серой или черной иномарки — нашлись свидетели, которые видели автомобиль, похожий на Hyundai Accent или Renault Logan. Несколько человек, схожие по внешним приметам, были задержаны, но потом, когда с них сняли отпечатки пальцев (хотя преступник был в перчатках), их отпустили.

-Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - уточнили «Комсомольской правде» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.