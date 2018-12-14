2018-12-21T13:57:04+03:00
Общество

Южный университет (ИУБиП): первый инновационный вуз России

Частное образовательное учреждение высшего образования Южный университет (Институт управления, бизнеса и права) был основан в 1991 году и является первым негосударственным вузом современной России
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено ИУБиПФото: предоставлено ИУБиП
Изменить размер текста:

На сегодняшний день в университете работают более 500 преподавателе и обучается около 5 000 студентов. За время работы университетом подготовлено более 20 000 квалифицированных специалистов. Южный университет (ИУБиП) стал одним из первых вузов на юге страны, получившим от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки бессрочную лицензию на право образовательной деятельности.

ИУБиП единственный на юге страны входит в международный рейтинг Eduniversal и занимает в нем 12-е место среди российских участников. В этом списке 1 000 лучших учебных заведений из 154 стран мира.

Фото: предоставлено ИУБиП

Фото: предоставлено ИУБиП

Одним из первых в России университет стал пользоваться возможностями нового федерального закона об образовании, который позволяет вести целевую подготовку студентов для конкретных работодателей с учетом специфики их деятельности. В соответствии с уже заключенным договором для одной из коммерческих структур, имеющих общероссийский статус, ведется целевая подготовка бакалавров. В дальнейшем такое направление деятельности будет расширяться как наиболее эффективное и соответствующие современному состоянию рынка труда и системе высшего образования.

Направления обучения

Подготовка студентов проводится по направлениям: прикладная информатика, экономика, менеджмент, бизнес-информатика, туризм, юриспруденция, психология, управление персоналом, филология.

Начать обучение в университете можно уже с Колледжа рационального обучения. В этом случае студенты параллельно с общим образованием получают профессию и широкие возможности для трудоустройства.

Для практикующих специалистов разработаны различные программы Международной школы бизнеса, в которой в короткие сроки можно получить весь спектр практических навыков, необходимых для решения профессиональных задач. В ЮУ (ИУБиП) активно действуют программы международного образования, предоставляющие конкурентные преимущества не только на российском, но и на мировом рынке труда. Обучение в университете проходит по новейшим технологиям, именно поэтому учиться в ИУБиП престижно и интересно. Выпускники получают дипломы европейского образца, которые дают возможность продолжить образование в Европе.

Университет помогает расширить горизонты возможностей, готовит всесторонне развитых и нацеленных на успех профессионалов.

Фото: предоставлено ИУБиП

Фото: предоставлено ИУБиП

Адрес и контакты

г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 33А/47.

Телефоны: (863) 292-43-99, 292-43-83, 292-43-80.

iubip@iubip.ru

Официальный сайт - http://www.iubip.ru/

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работа транспорта на Новый год 2019 в Ростове-на-Дону
Как в Ростове-на-Дону будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2019
В Ростове-на-Дону одобрили проект "Летящего моста" над Доном
Бюджет Ростова-на-Дону на 2019 год и плановую трехлетку принят гордумой в окончательной редакции
В Левенцовке Ростова-на-Дону не будут строить мусороперерабатывающий завод
Ростовчанин нанял манипулятор, чтобы украсть два мусорных контейнера
«В идеальной форме после родов»: Поклонники восхитились фигурой в купальнике третьей жены Тарасова
Более 30 единиц спецтехники устраняют последствия непогоды на трассах в Ростовской области
Массовое отравление в Шахтах: число пострадавших увеличилось
Гололёд на дорогах: ГИБДД и дорожники просят водителей соблюдать дистанцию и осторожность
Погода на выходные 22-23 декабря 2018: сильный туман, ветер и дожди