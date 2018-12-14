Южный университет (ИУБиП): первый инновационный вуз России

На сегодняшний день в университете работают более 500 преподавателе и обучается около 5 000 студентов. За время работы университетом подготовлено более 20 000 квалифицированных специалистов. Южный университет (ИУБиП) стал одним из первых вузов на юге страны, получившим от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки бессрочную лицензию на право образовательной деятельности.

ИУБиП единственный на юге страны входит в международный рейтинг Eduniversal и занимает в нем 12-е место среди российских участников. В этом списке 1 000 лучших учебных заведений из 154 стран мира.

Фото: предоставлено ИУБиП

Одним из первых в России университет стал пользоваться возможностями нового федерального закона об образовании, который позволяет вести целевую подготовку студентов для конкретных работодателей с учетом специфики их деятельности. В соответствии с уже заключенным договором для одной из коммерческих структур, имеющих общероссийский статус, ведется целевая подготовка бакалавров. В дальнейшем такое направление деятельности будет расширяться как наиболее эффективное и соответствующие современному состоянию рынка труда и системе высшего образования.

Направления обучения

Подготовка студентов проводится по направлениям: прикладная информатика, экономика, менеджмент, бизнес-информатика, туризм, юриспруденция, психология, управление персоналом, филология.

Начать обучение в университете можно уже с Колледжа рационального обучения. В этом случае студенты параллельно с общим образованием получают профессию и широкие возможности для трудоустройства.

Для практикующих специалистов разработаны различные программы Международной школы бизнеса, в которой в короткие сроки можно получить весь спектр практических навыков, необходимых для решения профессиональных задач. В ЮУ (ИУБиП) активно действуют программы международного образования, предоставляющие конкурентные преимущества не только на российском, но и на мировом рынке труда. Обучение в университете проходит по новейшим технологиям, именно поэтому учиться в ИУБиП престижно и интересно. Выпускники получают дипломы европейского образца, которые дают возможность продолжить образование в Европе.

Университет помогает расширить горизонты возможностей, готовит всесторонне развитых и нацеленных на успех профессионалов.

Фото: предоставлено ИУБиП

Адрес и контакты

г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 33А/47.

Телефоны: (863) 292-43-99, 292-43-83, 292-43-80.

iubip@iubip.ru

Официальный сайт - http://www.iubip.ru/

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