2018-12-17T09:40:29+03:00
Общество

Как сделать беседку идеальным местом для отдыха и шашлыков в любое время года? На помощь приходят мягкие окна

Хотите отметить большой семейный праздник или провести выходные в теплой беседке с мангалом, а за окном снег и слякоть? С мягкими окнами нет ничего невозможного
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»
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Что может быть лучше отдыха на природе в уютной беседке или на просторной террасе? Свежий воздух и тишина превращают простые посиделки в настоящую психотерапию. Думаете, что это возможно только в теплое время года и с наступлением холодов придется возвращаться в дом? Вовсе нет! Для того чтобы использовать беседку в любое время года, нужно сделать всего одну вещь - установить мягкие окна.

Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»

Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»

Что такое мягкие окна?

Это полотно, которое изготавливают из поливинилхлоридной пленки. Она обладает плотной структурой и хорошими техническими характеристиками, которые сохраняются при температуре от -50оС до +70оС. Такие окна (еще их называют шторы ПВХ или жидкие окна) используются в создании прозрачного ограждения для различных помещений - беседок, веранд, террас, мансард, летних кафе, а также балконов и лоджий.

Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»

Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»

Конструкции из мягких окон прекрасно защищают от сильного дождя и пыли в летнее время, от ветра и грязи - осенью и весной. И зимой они помогают создать в помещении тепло и уют - достаточно поставить в нем отопительные приборы.

Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»

Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»

- Установка мягких окон в проемы позволяет организовать теплое, комфортное пространство. Это не так капитально, как остекление или монтаж металлопластиковых окон. И при этом сохраняется идея открытой природы, - рассказывает руководитель компания «Мягкие окна-LUX» Александр Афанасьев.- Крепления для мягких окон приспособлены для любых конструкций из дерева, кирпича, бетона или металла. Также имеются широкие возможности для дизайна.

Преимущества мягких окон

Плюсов от использования мягких окон достаточно много:

1). Длительный срок эксплуатации - до 10 лет.

2). Отличная светопропускная способность и устойчивость к солнечным лучам. Материал ПВХ не выгорает со временем.

3). Безопасность. Поврежденная пленка не способна нанести травму маленькому ребенку. В процессе нагрева материалов не происходит испарение токсичных веществ, что также важно для семей с детьми и аллергиков.

4). Достаточная прочность на разрыв и растяжение, но нужно помнить, что пленку легко проткнуть острым предметом.

5). Высокие эстетические качества. Прозрачный материал позволяет гармонично вписать беседку в природный пейзаж. А за счет применения тонировки и окантовки можно выбрать любой дизайн для площадки, придать загородному дому или коттеджу красивый и эксклюзивный вид.

6). Мобильность конструкции. Окна легко сворачиваются и убираются под козырек. Также легко их можно демонтировать и снять при необходимости.

7). Очень простая процедура ухода.

Экономичность. Мягкие окна значительно дешевле традиционных.

Возможности применения мягких окон достаточно широки. Они помогут использовать беседку или веранду зимой и в межсезонье для больших семейных праздников, барбекю с друзьями или тихих посиделок за самоваром. Летом они также будут актуальны, если жаркая погода внезапно сменилась проливным дождем, а гости уже все собрались. При этом такие закрытые площадки очень удобны для хозяек - не нужно тратить силы на перемещение приготовленных блюд и уборку лишней грязи.

Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»

Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»

Даже если никаких праздников не планируется, мягкие окна позволят позаботиться о сохранности дачной мебели - она не будет портиться от воздействия пыли и влаги.

Также мягкие окна устанавливаются в летних кафе и на банкетных площадках. При этом на них можно нанести дополнительный рисунок или логотип для привлечения внимания к заведению.

Для мягких окон очень важно качество материалов, поэтому заказывать такие конструкции и их монтаж лучше всего у специализированных организаций, которые дают гарантию на качество своей продукции. В списке таких компаний можно выделить «Мягкие окна-LUX».

Адрес: Ростов на Дону, ул. Станиславского, 8а.

График работы: ежедневно с 10.00 до 17.00.

Телефоны: +7 (863) 207-92-20, +7 (928) 752-51-23.

Официальный сайт: https://moknarnd.ru/

Страница в Инстаграм: https://www.instagram.com/myagkieokna_rnd?r=nametag

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