2018-12-17T16:56:02+03:00
Общество

В Ростовской области малыш задохнулся, запутавшись ночью в простыне

Родители обнаружили тело ребенка только утром
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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После гибели ребенка следком возбудил уголовное дело.После гибели ребенка следком возбудил уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пока следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей малыша. Супругов заподозрили в причинении смерти по неосторожности, но не исключено, что уголовное дело будет впоследствии закрыто или переквалифицировано, так как загадочны сами обстоятельства.

- Ребенка нашли погибшим между стеной и кроватью родителей, - рассказали "КП-Ростов" в правоохранительных органах. - Предварительно, он задохнулся. Есть следующая версия: кровать малыша (родился в апреле 2017) находилась рядом с родительской, куда он часто перелазил. Подозревает, что в ночь гибели случилось тоже самое, но он застрял между кроватью и стеной, закрутившись в постельном белье.

В региональном следкоме факт гибели малыша подтвердили.

- Ребенок был обнаружен утром, по словам родителей, они спали, - пояснили в ведомстве.

Известно, что семья благополучная, супруги воспитывали двоих детей, погибший - младший.

Напомним, за первые шесть месяцев нынешнего года по различным причинам в Ростовской области погибло 108 детей и подростков в возрасте до 17 лет, причем большая часть смертей связана не заболеваниями, а с несчастными случаями (65 случаев) - из-за банального недосмотра. Увы, пик летальных исходов приходится на лето, когда малыши остаются одни, родители открывают окна, забывая про опасность москитных сеток. Либо взрослые отправляются в путешествие на море, не позаботившись об удерживающих устройствах для детей. Основны причин гибели пять: аварии, утопление, падение с высоты, отравление угарным газом и пожары.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Девочки умерли от жары в запертой машине

В июне этого года многодетная жительница Ростова отправилась в автоинспекцию сдавать экзамены на права. Младших девочек (1,5 и 3 лет) оставила на попечение старшей дочери. Школьница в какой-то момент поднялась в комнату и заснула, а малышки, будучи без присмотра, залезли в машину, которая стояла во дворе. В тот день погода была жаркой, а автомобиль стоял под прямыми лучами солнца. Вернувшая домой мать обнаружила девочек в машине уже мертвыми.

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