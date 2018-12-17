2018-12-17T19:40:51+03:00
Общество

В Шахтах массовое отравление: в больницу доставили 26 человек, в том числе 13 детей

Специалисты не могут пока назвать точную причину заболевания
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Шахтах массовое отравлениеВ Шахтах массовое отравлениеФото: Дмитрий СМИРНОВ
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В Шахтах массовое пищевое отравление. В течение суток (с вечера 16 декабря) в местную больницу доставлено 26 жителей поселка Аюта, половина из которых - дети.

- На сегодняшнее время в инфекционные отделения госпитализированы 13 детей в возрасте от 1 до 14 лет и 13 взрослых жителей города, несколько человек от госпитализации отказались, - пояснил заместитель главы администрации Шахты Павел Стуров.

У всех одинаковые жалобы: боль в животе, рвота и диарея. Сейчас специалисты проводят расследование, пытаясь найти источник отравления. Понятно одно - заболели люди, компактно проживающие всего в нескольких кварталах поселка.

- Организована работа амбулаторных служб поликлиники в поселке Аюта, медиками проводятся подворовые обходы, обследования жителей, открыт дополнительный поликлинический прием, - добавили в администрации.

Пока не установлена причина, решено не закрывать детский сад и школу, они функционируют в штатном режиме.

Как пояснила на брифинге начальник местного Роспотребнадзора Виктория Дзыза, взяты на лабораторные исследования пробы водопроводной воды в поселке Аюта и материалы от заболевших людей. Результаты анализов еще не получены.

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