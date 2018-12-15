2018-12-15T15:16:22+03:00
Общество

Наставник ФК «Ростов» выложил в Instagram видео забавного разговора с младшей дочей

Валерий Карпин раскрыл тайну того, что он делает, когда «футболисты разъехались»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Валерий Карпин и младшая дочь. Есть сходство? Фото: vgkarpin/InstagramВалерий Карпин и младшая дочь. Есть сходство? Фото: vgkarpin/Instagram
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Наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин порадовал фанатов и фолловеров видео разговора с младшей дочерью Дарьей. Судя по всему, беседа была плодотворной, стороны нашли взаимопонимание и точки соприкосновения, а главное - обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества после того, как «футболисты разъехались».

Запись общения умилило всех, вызвав огромное количество лайков и комментариев (здесь и далее орфография и пунктуации сохранены): «Валер хватит передразнивать», «Георгич ,там это,тебя дома ждут», «Офигенный Диалог... О чем только может мечтать отец», «Валера, ее будешь заявливать в межсезонье?».

vgkarpinvgkarpin
Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей #карпин #karpin #fcrostov #фкростов #ростов #rostov
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А вот еще: «Когда обьясните ей, что Фалькао к нам не приедет?», «Пусть у вашей дочки все будет круто, как у вас с «Ростовом», «Валерий Георгиевич! Только про тактику замены памперсов не рассказывайте!!!», «Дочка говорит: папа, не переживай, банда у тебя нормальная, в перерыве укрепимся и ты свозишь меня на ЛЕ в другую страну».

Напомним, 13 декабря стало известно, что Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи.

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Instagram главного тренера ФК "Ростов" разрывается от поздравлений и теплых слов. Подписчики наперебой принялись писать тренеру теплые слова, желать здоровья жене и дочке. Сам Валерий Георгиевич признался, что не высыпается и не только любит спать с дочуркой, но и купает и меняет ей памперсы: "Только молоко пока не пришло", - пошутил Карпин (подробности)

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