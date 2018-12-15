В Ростове-на-Дону открыли памятник авиаторам всех поколений

В Ростове-на-Дону официально открыт памятник героям-авиаторам всех поколений. Символом доблести, отваги и чести летчиков и авиационных техников, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войны, стал легендарный истребитель Су-27.

- Почетное право открытия памятника было предоставлено командующему 4А ВВС и ПВО генерал-лейтенанту Виктору Севостьянову, - рассказали в Южном военном округе.

Установленный на постамент истребитель - боевая машина. Ранее он принадлежал смешанному авиационному полку, дислоцированному на Кубани. Военные летчики решили подарить его Ростову, так как именно из столицы ЮВО начинаются многие учебные и боевые вылеты.

В настоящее время на вооружении 4 армии ВВС и ПВО истребители Су-27 различных модификаций продолжают нести боевое дежурство, успешно выполняя поставленные задачи.

Торжественное открытие памятника «Авиаторам всех поколений» состоялось в субботу, 15 декабря, в донской столице.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Напомним, что созданная из авиационных сил Южного фронта в сложном 1942-м, 4-ая Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны принимала участие в освобождении Ставрополя, Кубани, Тамани, Крыма, Белоруссии, Польши и в битве за Берлин. Авиационные соединения и части произвели 349 тысяч боевых вылетов, сбросили около 2 млн. бомб. Военнослужащие 4-й воздушной Краснознаменной армии принимали участие в миротворческих операциях в Абхазии, Таджикистане, на Северном Кавказе, Грузии.