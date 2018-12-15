2018-12-15T15:31:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону открыли памятник авиаторам всех поколений

Символом стал легендарный истребитель Су-27 [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ростове открыт памятник авиаторам всех поколений. Фото: Южный военный округВ Ростове открыт памятник авиаторам всех поколений. Фото: Южный военный округ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону официально открыт памятник героям-авиаторам всех поколений. Символом доблести, отваги и чести летчиков и авиационных техников, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войны, стал легендарный истребитель Су-27.

- Почетное право открытия памятника было предоставлено командующему 4А ВВС и ПВО генерал-лейтенанту Виктору Севостьянову, - рассказали в Южном военном округе.

Установленный на постамент истребитель - боевая машина. Ранее он принадлежал смешанному авиационному полку, дислоцированному на Кубани. Военные летчики решили подарить его Ростову, так как именно из столицы ЮВО начинаются многие учебные и боевые вылеты.

В настоящее время на вооружении 4 армии ВВС и ПВО истребители Су-27 различных модификаций продолжают нести боевое дежурство, успешно выполняя поставленные задачи.

Торжественное открытие памятника «Авиаторам всех поколений» состоялось в субботу, 15 декабря, в донской столице. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Торжественное открытие памятника «Авиаторам всех поколений» состоялось в субботу, 15 декабря, в донской столице.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Напомним, что созданная из авиационных сил Южного фронта в сложном 1942-м, 4-ая Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны принимала участие в освобождении Ставрополя, Кубани, Тамани, Крыма, Белоруссии, Польши и в битве за Берлин. Авиационные соединения и части произвели 349 тысяч боевых вылетов, сбросили около 2 млн. бомб. Военнослужащие 4-й воздушной Краснознаменной армии принимали участие в миротворческих операциях в Абхазии, Таджикистане, на Северном Кавказе, Грузии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Ростове-на-Дону за последние пару лет закрылись два десятка газетных киосков
Взамен власти обещают открыть вдвое больше, но нынешние собственники точек по продаже печатной продукции не верят: считают, что на самом деле поставят «табачные ларьки с прессой»
Конференция физиков РАН сняла негласное табу с высоких разведений
12 декабря в Институте общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук прошла общероссийская конференция «Физика водных растворов», на которой специалисты-физики обсудили текущее состояние исследований в этой области
Новости 24
В Ростове-на-Дону рядом с украинским консульством полтора часа тушили крупный пожар
Свет есть! В Ростове-на-Дону ликвидировали крупную аварию, из-за которой свыше девяти тысяч человек остались без электричества
«А кто папа?»: Виктория Лопырева ответила на поздравления поклонников с беременностью
«Сколько фотошопа на носу»: фанаты накинулись на экс-участницу «Дома-2» из Ростова-на-Дону
На трассе Ростов - Староминская в аварии погиб водитель Datsun, двое в больнице
Ростов-на-Дону и Тегеран свяжет прямой авиарейс
Посадили на три года: в Ростовской области полицейские жестоко избили таксиста
Стадион «Ростов-Арена» посетило свыше 700 тысяч человек
Без света девять тысяч человек: в Ростове-на-Дону ликвидируют крупную коммунальную аварию
В Ростовской области на границе с Украиной закроют пункт пропуска
В Ростовской области разыскивают 15-летнего Кирилла Малеева
В Батайске домушника вычислили благодаря такси, на котором тот передвигался
Спасатели Ростова-на-Дону предупреждают о сильном тумане
В городе Гуково двое в масках ограбили ювелирный салон на четверть миллиона рублей
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который сбывал наркотики через тайники
В Ростове-на-Дону вдоль реки Темерник через три года появится экопарк
Совладельцем ФК «Ростов» стала фирма по торговле спортивной одеждой, связанная с его президентом Арташесом Арутюнянцем
15 декабря в Ростове-на-Дону откроется памятник «Авиаторам всех поколений»