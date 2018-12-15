2018-12-15T15:16:22+03:00
Общество

Экс-супруг Бузовой вывез молодую жену и дочь на Мальдивы

Снимки уже появились в социальных сетях
Ольга КУПОРОВА
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Футболист Дмитрий Тарасов отдыхает вместе с красавицей-супругой и маленькой дочкой на Мальдивах. Фото: kostenko.94Футболист Дмитрий Тарасов отдыхает вместе с красавицей-супругой и маленькой дочкой на Мальдивах. Фото: kostenko.94
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Футболист Дмитрий Тарасов отправился вместе с красавицей-супругой и маленькой дочкой на Мальдивы. Снимки с отдыха уже появились в социальных сетях. Фолловеры разделились на две половины. Одни переживают за здоровье пятимесячной Миланы, по мнению некоторых, она слишком маленькая для такого дальнего перелета.

- Несчастный ребенок... перенесет огромный стресс от перелета и смены климата, - написали в комментариях, назвав родителями «настоящими эгоистами».

Но с подобным утверждением согласны не все. Многие радуются за Анастасию, Дмитрия и Милану, вспоминая, что именно на Мальдивах футболист сделал предложение красавице из Ростова-на-Дону.

kostenko.94kostenko.94
урааа! Наконец-то витамин D в чистом виде #familygoals #couple #ilovemylife #ДА_Милашка
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- Почему столько грязи, - возмущаются поклонники. - Очень приятная девушка, мне кажется, хорошая жена и мама, скромная в отличии от некоторых, домашняя, именно на таких и женятся, а все эти попрыгуньи стрекозы пусть дальше прыгают и резвятся....

- Вы такая классная пара! Счастья! Любви! Добра?! Здоровья! У вас всё есть, чтобы жить и радовать вашу малышку, - радуются другие.

Напомним, вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко многие считают причиной развода #тарабузиков, оттого ей часто достается в комментариях. Хейтеры не успокоились даже после того, как пара поженилась, а летом родилась дочь.

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Таланты Насти развивали с детства - она окончила музыкальную школу по классу: хореография, вокал, хор и фортепиано.Участвовала в разных конкурсах - не только красоты, а еще и краеведческом, литературном, вокальном, хореографическом.

- С самого детства дочь была общительным ребенком. Очень любила выступать - танцевала и пела. Собирала всех соседей и развлекала их, - поделилась в одном из интервью мама модели - Виктория Владимировна. - Звездочку мы в ней увидели сразу. И учителя это тоже замечали. Краснеть за нее в школе точно не приходилось. В ней есть бойцовский дух, и трудностей она не боится. (подробности)

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Фото того самого выступления нам предоставили в «Имидж-Центр» - модельном агентстве, которое фактически дало Анастасии путевку в светскую жизнь. Тогда девушку нашли на провинциальном конкурсе красоты в маленьком степном Сальске. Там она выросла в многодетной семье - у нее есть две сестрички и братик. Мама работала психологом-педагогом в местном детском саду, отец - предприниматель. (подробности)

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